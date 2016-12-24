Пидгрушная и Семенов представят Украину на Рождественской гонке по биатлону

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

28-го декабря в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Шальке-Арена" состоится знаменитая Рождественская гонка.

Пидгрушная и Семенов пробегут масс-старт и эстафету biathlon.com.ua

За Украину на Рождественской гонке-2016побегут Елена Пидгрушная и Сергей Семенов. Компанию украинскому дуэту составят девять команд:

Старт-лист Рождественской гонки:

1. Анаис Бескон и Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

2. Франциска Пройсс и Симон Шемпп (Германия)

3. Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (Германия)

4. Габриэла Соукалова и Михал Шлезингр (Чехия)

5. Доротея Вирер и Доминик Виндиш (Италия)

6. Фанни Хурн Биркеланд и Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

7. Ольга Подчуфарова и Алексей Волков (Россия)

8. Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия)

9. Елена Пидгрушная и Сергей Семенов (Украина)

10. Меган Элизабет Тэнди и Макс Дэвис (Канада)

Шоу-гонка в Гельзенкирхене будет разделена на две дисциплины. Сначала спортсмены пробегут так называемый масс-старт, по результатам которого будет сформирована гонка преследования в формате эстафеты. Каждый участник команды пробежит два этапа с четырьмя огневыми рубежами.

По результатам гонки преследования и определяться победитель и призеры гонки. За промах спортсмены будут бежать штрафной круг, длина которого составляет 50 метров.

Пидгрушная и Семенов попробуют принести Украине третью победу в ежегодной коммерческой шоу-гонке. В 2008 году победу на Рождественской гонке одержали Андрей Дереземля и Оксана Хвостенко, а спустя шесть лет их успех повторили Сергей Семенов и Валя Семеренко.

Напомним, что лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.