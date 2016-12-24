Пидгрушная и Семенов представят Украину на Рождественской гонке по биатлону

28-го декабря в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе "Шальке-Арена" состоится знаменитая Рождественская гонка.
Старт-лист Рождественской гонки:
1. Анаис Бескон и Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
2. Франциска Пройсс и Симон Шемпп (Германия)
3. Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (Германия)
4. Габриэла Соукалова и Михал Шлезингр (Чехия)
5. Доротея Вирер и Доминик Виндиш (Италия)
6. Фанни Хурн Биркеланд и Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
7. Ольга Подчуфарова и Алексей Волков (Россия)
8. Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия)
9. Елена Пидгрушная и Сергей Семенов (Украина)
10. Меган Элизабет Тэнди и Макс Дэвис (Канада)
Шоу-гонка в Гельзенкирхене будет разделена на две дисциплины. Сначала спортсмены пробегут так называемый масс-старт, по результатам которого будет сформирована гонка преследования в формате эстафеты. Каждый участник команды пробежит два этапа с четырьмя огневыми рубежами.
По результатам гонки преследования и определяться победитель и призеры гонки. За промах спортсмены будут бежать штрафной круг, длина которого составляет 50 метров.
Пидгрушная и Семенов попробуют принести Украине третью победу в ежегодной коммерческой шоу-гонке. В 2008 году победу на Рождественской гонке одержали Андрей Дереземля и Оксана Хвостенко, а спустя шесть лет их успех повторили Сергей Семенов и Валя Семеренко.
Напомним, что лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.XSport.ua