В "Народном фронте" назвали дело Мартыненко политическим

Вина экс-депутата не доказана, считают в партии.

"народный фронт" заступился за Мартыненко Обозреватель

Задержание бывшего народного депутата Николая Мартыненко детективами Национального антикоррупционным бюро (НАБУ) является признаком избирательного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов, заявили партия "Народный фронт" на своей странице в Facebook .

"Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

В партии считают напрасными попытки НАБУ получить от судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей, поскольку "никакой необходимости в этом нет".

"Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не скрывался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт", - заявили в "Народном фронте".

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. По данным ZN.UA, задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 года на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Вреховная Рада приняла соответствующее решение.