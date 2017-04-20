НАБУ подозревает Мартыненко в растрате 17 миллионов долларов ГП "ВостГОК"

САП согласовала уведомление о подозрении. По словам адвокатов Мартыненко, подозрение ему еще не вручили.

Холодницкий сообщил подробности дела Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта"является соучастником растраты более 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала уведомление о подозрении Мартыненко, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в четверг, 20 апреля.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "ВостГОК", должностных лиц STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, среди которых Мартыненко, была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17 миллионов 280 тысяч долларов США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", – уточнил Холодниций.

В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA и присвоены участниками преступной схемы.

"Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ", – добавил глава САП.

В свою очередь, пресс-служба НАБУ сообщила, что Мартыненко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Бывшего народного депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.

В то же время, адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил журналистам, что детективы НАБУ еще не вручили его клиенту уведомление о подозрении. Он также заявил, что не знает, в каком суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об избрании Мартыненко меры пресечения.

Сам Мартыненко, а также пресс-служба "Народного фронта" назвали дело политическим, а доказательную базу НАБУ – фальсифицированной.

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. По данным ZN.UA, задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 года на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.