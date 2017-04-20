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НАБУ подозревает Мартыненко в растрате 17 миллионов долларов ГП "ВостГОК"

20 апреля в 20:03

САП согласовала уведомление о подозрении. По словам адвокатов Мартыненко, подозрение ему еще не вручили.

Николай Мартыненко
Холодницкий сообщил подробности дела Мартыненко
Андрей Товстыженко, ZN.UA
По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала уведомление о подозрении Мартыненко, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в четверг, 20 апреля.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "ВостГОК", должностных лиц STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, среди которых Мартыненко, была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17 миллионов 280 тысяч долларов США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", – уточнил Холодниций.

В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA и присвоены участниками преступной схемы.

"Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ", – добавил глава САП.

В свою очередь, пресс-служба НАБУ сообщила, что Мартыненко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Бывшего народного депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.

В то же время, адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил журналистам, что детективы НАБУ еще не вручили его клиенту уведомление о подозрении. Он также заявил, что не знает, в каком суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об избрании Мартыненко меры пресечения.

Сам Мартыненко, а также пресс-служба "Народного фронта" назвали дело политическим, а доказательную базу НАБУ – фальсифицированной.

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Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. По данным ZN.UA, задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.

В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 года на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Мартыненко НАБУ ВостГОК коррупция суд САП Холодницкий Сытник
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1 комментарий
  • lox_ivan Сегодня, 21:19 В Українців немає іншого вибору, як негайно, любим демократичним , чи не демократичним способом мінять цю ТОТАЛЬНО корумповану владу, якщо ми хочем жить не на 2-3 долара в день тут, і не думаєм емігрувать на Захід, бо цього і чекає ця влада, щоб побільше активних виїхало з країни. Після вигнання цієї влади потрібно також вводить смертну кару для топкорупціонеріів, якщо ми хочем реально побороть корупцію. Нам за приклад треба взяти Сінгапур, де президент ЛІ ввів негайно смертну кару і дав 24 години на суд з корупціонером. За перший рік його влади розстріляли 20 тисяч , і корупції зовсім нестало. А Сінгапур за 20 років з одной із найбідніших став найбагатшою країною по рівню доходів на душу. В Сінгапурі зараз 60 тисяч доларів в рік заробляє її житель, в Україні- 2(ДВІ) тисячі доларів. Є РІЗНИЦЯ!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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