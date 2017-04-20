НАБУ подозревает Мартыненко в растрате 17 миллионов долларов ГП "ВостГОК"

САП согласовала уведомление о подозрении. По словам адвокатов Мартыненко, подозрение ему еще не вручили.
"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "ВостГОК", должностных лиц STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft GmbH, а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, среди которых Мартыненко, была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17 миллионов 280 тысяч долларов США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", – уточнил Холодниций.
В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA и присвоены участниками преступной схемы.
"Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ", – добавил глава САП.
В свою очередь, пресс-служба НАБУ сообщила, что Мартыненко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Бывшего народного депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.
В то же время, адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил журналистам, что детективы НАБУ еще не вручили его клиенту уведомление о подозрении. Он также заявил, что не знает, в каком суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об избрании Мартыненко меры пресечения.
Сам Мартыненко, а также пресс-служба "Народного фронта" назвали дело политическим, а доказательную базу НАБУ – фальсифицированной.
Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. По данным ZN.UA, задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку.
В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.
В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.
Напомним, в ноябре 2015 года на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,