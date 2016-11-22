Президентский рейтинг Порошенко на 5% выше, чем у Тимошенко – Центр Разумкова

Центр Разумкова и КМИС в один день опубликовали данные своих опросов. Результаты существенно отличаются.

Порошенко сильнее Тимошенко, утверждают социологи Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

В случае проведения президентских выборов наибольшую электоральную поддержку в первом туре получил бы Петр Порошенко (16,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос 11,5% участников выборов, за Юрий Бойко – 9,4%, за Олега Ляшко – 6,0%, за Андрея Садовой – 5,7%, за Анатолия Гриценко – 4,9%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что 22 ноября КМИС обнародовал результаты своего исследования, согласно которому за Юлию Тимошенко намерены голосовать 21,3% респондентов, за Петра Порошенко - 18,5%.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.