Ляшко предложил лишить Тимошенко украинского гражданства

Юлия Тимошенко заслужила российское гражданство за подрывную деятельность, заявил Олег Ляшко.

Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой" Василий Артюшенко, ZN.UA

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением лишить лидераукраинского гражданства.

"Я обращаюсь с требованием к президенту Порошенко лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность. Пусть Путин предоставит ей российское гражданство, она это заслужила, как и звание героя России, за подрывную деятельность, которую эта московская кукушка проводит в Украине", - заявил Ляшко.

Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу главу фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко. Это случилось после обвинений со стороны Ляшко в том, что лидеры Оппоблока Бойко и Сергей Левочкин "ездят по московским обкомам, инструкции получают, в Кремле, другие ездят по брюссельским обкомам".

Фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Раде насчитывают по 21 депутата. Обе они вышли из коалиции "Европейская Украина" в начале 2016 года.