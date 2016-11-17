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Ляшко предложил лишить Тимошенко украинского гражданства

17 ноября в 11:57

Юлия Тимошенко заслужила российское гражданство за подрывную деятельность, заявил Олег Ляшко.

Ляшко Тимошенко
Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой"
Василий Артюшенко, ZN.UA
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением лишить лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко украинского гражданства.

"Я обращаюсь с требованием к президенту Порошенко лишить Тимошенко украинского гражданства за антигосударственную деятельность. Пусть Путин предоставит ей российское гражданство, она это заслужила, как и звание героя России, за подрывную деятельность, которую эта московская кукушка проводит в Украине", - заявил Ляшко.

Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу главу фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко. Это случилось после обвинений со стороны Ляшко в том, что лидеры Оппоблока Бойко и Сергей Левочкин "ездят по московским обкомам, инструкции получают, в Кремле, другие ездят по брюссельским обкомам".

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Фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Раде насчитывают по 21 депутата. Обе они вышли из коалиции "Европейская Украина" в начале 2016 года.

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Тэги Ляшко Тимошенко Рада Россия
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3 комментария
  • Александр Горюшин Сегодня, 13:14 Честный депутат миллионер Ляшко борется за обездоленный народ,Сказка от педика для народа Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Орехов Евгений Сегодня, 12:40 Сейчас нужно запастись семечками - начинается самое интересное - развязка. Сейчас крысы начнут кусать друг дружку. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Орехов Евгений Сегодня, 12:38 Петух попросил петю-петуха. И смех и грех. В рот брав. Я как на ютюбе увидел допрос этого педика чуть со смеху не описался. Ответить Цитировать Пожаловаться
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