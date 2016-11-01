Представитель ЕС призвал избавить НАПК от политического давления при рассмотрении деклараций

Агентство должно иметь свободный доступ к электронным декаларциям чиновников и депутатов, считают в представительстве ЕС в Украине.

Заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен призвал избавить Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) от политического вмешательства и давления при рассмотрении деклараций чиновников и депутатов.

По словам представителя ЕС, НАПК должен работать независимо, получать необходимые средства для выполнения своих важных функций по проверке информации, представленной в электронных декларациях доходов и имущества украинских чиновников, а также бесперебойной работы системы е-декларирования.

"Завершение первого раунда электронного декларирования доходов - в результате чего мы стали свидетелями очень высокой явки среди декларантов - знаменует собой важный этап антикоррупционных реформ в Украине. Сейчас начинается важный этап контрольной проверки поданных электронных деклараций", - заявил Томас Фреллесен.

Представитель ЕС также отметил, что эффективное использование системы электронного декларирования предоставляет важный инструмент для повышения подотчетности государственных служащих и общественного доверия к ним.

"Очень важно, чтобы украинская власть и в дальнейшем обеспечивала устойчивость этой системы и целостность действующего антикоррупционного законодательства. Успешный запуск системы должно сочетаться с ее эффективным и бесперебойным функционированием", - отмечает заместитель главы представительства ЕС в Украине.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют, пишет Reuters.

Издание напоминает, что премьер-министр Владимир Гройсман, который сравнил подачу деклараций с прыжком с самолета, задекларировал 1,2 миллиона долларов и 460 тысяч евро наличными, а также коллекцию дорогих часов.