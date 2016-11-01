Польша шокирована декларациями украинских чиновников — Бальчун

По словам главы "Укрзализныци", украинская версия Forbes теряет свою актуальность.

Бальчун рассказал, насколько польское интернет-сообщество шокрировано декларациями Телеграф

Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявил, что польское интернет-сообщество, как и украинское, шокировано данными, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

"Е-декларации украинских чиновников видят не только в Украине. Только что из Варшавы и лично почувствовал тамошнию реакцию и настроения. И не рискнул бы, даже приблизительно, пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквей, антиквариата, часов, автомобилей", - написал Бальчун в Facebook.

Он отметил, что украинское сообщество не выбирает слов, а польское не может их найти вообще.

Бальчун добавил, что украинская версия Forbes теряет свою актуальность.

Он подчеркнул, что правление "Укрзализныци" все время в непростых переговорах с кредиторами.

Ранее агентство Reuters опубликовало статью с названием "Украина шокирована декларациями чиновников", где отмечалось, что антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.