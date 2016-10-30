Турчинов задекларировал 700 тысяч долларов, десятки церковных книг и 12 картин

Секретарь СНБО совместно с супругой владеет квартирой и двумя парковочными местами в Киеве.
Кроме того, в электронной декларации главы СНБО указано, что его супруга Анна получила почти 60 тысяч гривень зарплаты по основному месту работы – в Национальном педагогическом университете им. М. Драгоманова.
Турчиновы соместно владеют квартирой площадью более 380 квадратных метров, внедорожником Toyota Highlander 2013 года выпуска, а также двумя парковочными местами в Киеве.
Секретарь СНБО задекларировал 27 антикварных церковных книг, 12 полотен живописи, в том числе работы Марии Примаченко, а также часы и два подсвечника.
Турчинов указал в декларации авторские права на четыре художественных произведений, семь монографий и шесть авторских свидетельств.
Из ценных бумаг у секретаря СНБО есть 20 военных казначейских обязательств номинальной стоимостью 1 тысяча гривень. Его супруга владеет 18,71% корпоративных прав на Институт экономики и права стоимостью 3,2 миллиона гривень в денежном эквиваленте.
На банковских счетах у секретаря СНБО хранится почти 50 тысяч гривень, более 758 тысяч долларов и почти 10 тысяч евро, тогда как у его супруги на счетах – более 5 тысяч гривень и 1,5 тысяч евро.
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентябряZN.UA