Правительство Нидерландов может отозвать поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - Рютте

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Нидерландскому премьеру необходимо найти компромисное решение по соглашению об ассоциации в ближайшие выходные.

Амстердам может сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Нидерландское правительство может подать в парламент законопроект об отказе страны ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, если компромиссное решение не будет найдено, заявил премьер-министр Нидерландов

Как сообщает агентство Reuters, нидерландский премьер подчеркнул, что отказ от ратификации был бы ошибкой, которая ослабит европейское единство, однако если компромисс не будет найден за выходные, у него не будет другого выбора.

Рютте отметил, что данный вопрос касается не только Нидерландов, указав, что его страна входит в широкое международное сообщество, действующее как одно целое ради стабильности своих границ.

Он также заверил, что постарается убедить в ошибочности отказа от ратификации как можно больше парламентариев.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".