Нидерланды подготовили ЕС требования по ассоциации с Украиной – WSJ

Несмотря на ряд требований, голландский премьер все равно не сможет гарантировать поддержку соглашения в Нидерландах.

Ситуация с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС может зайти в тупик Марк Рютте / Facebook

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет призывать лидеров Европейского Союза на саммите в Брюсселе сделать заявление о том, что Соглашение об ассоциации ЕС-Украина не ставит Киев на путь к членству в ЕС, пишет издание The Wall Street Journal

Такое требование Рютте может быть одним из вариантов, которые он может озвучить на саммите ЕС в Брюсселе. Кроме того, на повестке дня остается вариант исключения из договора об ассоциации оборонной составляющей и перспективы получения Киевом финансовой помощи.

Источники издания сообщают, что даже если Брюссель согласится с требованиями голландцев, Рютте все равно не сможет полностью гарантировать поддержку соглашения в Нидерландах.

"Существует большой риск того, что ситуации зайдет в тупик. Реализация соглашения может быть прекращена", - заявил изданию бельгийский дипломат.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".