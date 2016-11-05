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Посол США указала на необходимость расширить полномочия НАБУ в связи с обнародованием е-деклараций

5 ноября в 09:54

В Вашингтоне от украинских правоохранителей ожидают расследований по электронным декларациям чиновников. 

Мари Йованович
Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала первые итоги е-декларирования
pravda.com.ua
Волна всеобщего возмущения коррупцией, спровоцированная обнародованием электронных деклараций украинских чиновников, свидетельствует о необходимости расширить полномочия НАБУ и ускорить создание в стране антикоррупционного суда, заявила  Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

В интервью для ZN.UA дипломат отметила, что электронное декларирование является началом, а не завершением процесса борьбы с коррупцией в Украине.

"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций об активах является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения коррупционной деятельности", – отметила она, отвечая на на вопрос об угрозе превращения е-декларирования в этап амнистирования нечестно нажитых капиталов.

Посол указала, что перспективу привлечения коррупционеров к ответственности должны определять украинский народ и правительство Украины.

По словам Йованович, американская сторона ожидает от украинских правоохранителей расследований раскрытых в ходе декларирования подозрительных фактов.

"Система электронных деклараций об активах служит своей заданной цели — повысить уровень прозрачности среди высоких должностных лиц. Мы надеемся, что правоохранительные органы Украины своевременно будут выявлять и расследовать подозрительные коррупционные дела", – резюмировала она.

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Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Ранее Государственный департамент США назвал успехом реализацию системы е-декларирования в Украине. "Важно, чтобы украинское правительство и в дальнейшем расследовало и притягивало к ответственности должностных лиц, которые используют свои должности для получения финансовой выгоды", - отметили в Госдепартаменте США.

Читайте интервью Марии Денисенко с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина США Йованович
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3 комментария
  • Viktor Markovic Сегодня, 11:28 Если бы этим делом занимались украинские организации (общественные), то можно было бы им доверять больше. А так, очень сомнительные процессы сейчас проходят. Скоро в Украине украинец не будет иметь прав. Будут полностью управлять западные спецслужбы. А кто это такой, можно судить по спецоперации по уничтожению 6 млн. евреев в Европе. Евреев убили, а их деньги в банках остались. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • иван леннин Сегодня, 10:40 Приятная женщина. И дело говорит. Спасибо Б.Обаме за такого посла. О декларациях: Как на подбор, все у власти, как и раньше, миллионеры или вроде того. Замысел ясен - власть ради денег и деньги ради власти. Теперь возникли проблемки. То-то закон о е-декларациях и его реализация так тормозятся.
    Александр Иванов Сегодня, 11:01
    ленин-ты в ночной клуб зашел?
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