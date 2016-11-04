В Украине разработали программу-робота для мониторинга е-декларации

Программа работает на основе открытых государственных данных.

Для того, чтобы узнать размер состояния чиновника, достаточно ввести его фамилию Радіо Свобода

IT-специалисты компании "908" из Днепра разработали Telegram программу-работа под названием OpenDeclarationBot, которая способна мониторить электронные декларации должностных лиц.

"Декларации чиновников наделали много шума, но не у каждого украинца есть возможность структурировать эту информацию. Мы решили сделать сервис, который позволит просто и быстро проверить декларацию любого чиновника. Для этого мы перевели все деньги в гривны, составили квадратные километры имеющейся недвижимости и посчитали количество автомобилей", – сказал руководитель проекта Алексей Иванкин, сообщает "Радіо Свобода".

Программа работает на основе открытых государственных данных. С ее помощью можно узнать о место работы, должность, общую площадь недвижимости, количество машин, доходы, сбережения и финансовые обязательства чиновника. Для того, чтобы узнать размер состояния чиновника, достаточно ввести его фамилию.

Кроме OpenDeclarationBot, команда "908" также создала OpenDataBot – сервис мониторинга регистрационных данных и судебных решений компании для предотвращения рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Ранее председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила, что у системы электронного декларирования до сих пор нет автоматической привязки к публичным реестрам и она требует дальнейшего совершенствовани.

"На сегодняшний день в силу той программы, которая была разработана ООО "Миранда", система существует как корзинка, накапливает и обнародует информацию. НАПК месяцы проводило переговоры с собственниками соответствующих реестров и у нас есть доступ к этим реестрам, но в самой системе пока что нет автоматического доступа в режиме реального времени к этим базам данных", — сказала Корчак.

Напомним, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.