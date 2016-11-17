Посол США призвала Раду предоставить НАБУ право на самостоятельную "прослушку" - Найем

Парубий попросил руководство фракций БПП и "Народного фронта" рассмотреть законопроект 4812.

Мари Йованович написала письмо Парубию и напомнила о необходимости обеспечить независимость НАБУ Василий Артюшенко, ZN.UA

Посольство США в Украине обратилось к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой поддержать рассмотрение депутатами законопроекта о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро, сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Facebook вечером в четверг, 17 ноября.

"Сейчас детективы НАБУ вынуждены обращаться за содействием к СБУ, которое владеет монополией на "прослушку" каналов связи. Очевидно, это приводит к утечке следственной и оперативной информации и, учитывая политическую ангажированность Службы безопасности, не способствует независимости НАБУ… Это обязательства Украины перед МВФ, хотя прежде всего это надо нам всем", – пояснил депутат.

Проект закона №4812 предусматривает предоставление НАБУ бюро права самостоятельно снимать информацию с каналов связи во время проведения негласных следственных действий.

По словам Найема, Парубий направил обращение американского посла Мари Йованович руководству фракций БПП и "Народного фронта" с требованием рассмотреть законопроект на своих заседаниях.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции еще в июле единогласно одобрил проект закона №4812 и призвал депутатов принять его в целом.

О необходимости предоставить НАБУ право на "прослушку" неоднократно говорили западные партнеры Украины. В частности, в сентябре соотвествующее заявление сделал еврокомиссар Йоханнес Хан.

В марте 2016 года Сытник прокомментировал информацию ZN.UA о том, что вице-президент США Джо Байден дважды в беседе с президентом Украины Петром Порошенко настаивал на необходимости обеспечения НАБУ отдельной от СБУ технической возможностью вести прослушивание. Он также сообщил, что в настоящее время НАБУ сотрудничает с ФБР.