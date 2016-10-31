Порошенко скоординировал с руководством ЕС дальнейшие усилия по ратификации Соглашения об ассоциации

Украинский президент обсудил ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с Шульцем и Туском.

Порошенко провел телефонный разговор с Шульцем и Туском Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Европарламента Мартином Шульцем и президентом Европейского совета Дональдом Туском о продолжении активной работы для обеспечения ратификации Соглашения об ассоциации.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, президент провел с лидерами ЕС телефонные переговоры в рамках интенсивных консультаций относительно ратификации Соглашения об ассоциации, в ходе которых собеседники скоординировали дальнейшие шаги по ратификации документа.

Помимо этого, Шульц и Туск поздравили украинского президента с удачным завершением первой фазы электронного декларирования в рамках новосозданной системы предотвращения коррупции.

Собеседники также договорились об активизации усилий по либерализации визового режима для Украины.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".