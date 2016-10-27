Украинская диаспора призвала Нидерланды ратифицировать соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Отказ от подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС приведет к восстановлению влияния России.

Украинцы за рубежом Нидерланды призывают заключить соглашение об ассоциации с ЕС Василий Артюшенко, ZN.UA

Всемирный конгресс украинцев, который объединяет 20 миллионов украинцев за границей, призвал Нидерланды разблокировать ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В письме к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий отметил, что последствия отказа от ратификации будут негативными как для Украины, так и ЕС.

"Украинцы получат негативный сигнал, что европейцам не хватает уверенности в демократическом потенциале Украины и ее способности к реформам. Нератификация соглашения также поставит под вопрос во всем мире восприятие ЕС как геополитического объединения и бросит тень на будущее программы Восточного партнерства", - отметил Чолий в своем письме.

По его мнению, от этого выиграет Россия, которая стремится восстановить свое влияние на Украину.

в то же время, своевременная ратификация соглашения открывает для Нидерландов 45-ти миллионный рынок и обеспечит лучшую защиту голландских инвесторов в Украине.

Недавно Верховная Рада призвала ЕС и Нидерланды ускорить ратификацию соглашения между Украиной и ЕС. Из всех стран ЕС соглашение об ассоциации с Украиной не ратифицировали лишь Нидерланды. Украинские депутаты предлагают принять взвешенное решение.