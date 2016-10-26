Порошенко и Рютте скоординируют усилия по ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации

Президент Украины и нидерландский премьер обсудили ассоциацию Украины с ЕС и "безвиз" для украинских граждан.

Порошенко и Рютте снова обсудили ассоциацию Украины с ЕС president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте договорился с последним о координации усилий по ратификации нидерландским правительством Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Марк Рютте проинформировал Порошенко об усилиях, которые прилагаются ним для решения вопроса ратификации Соглашения со стороны парламента Нидерландов. Порошенко, в свою очередь, подчеркнул важность поиска приемлемого для всех варианта, который разблокировал бы процесс ратификации.

Нидерландский премьер также подтвердил неизменную позицию Амстердама относительно поддержки безвизового режима для Украины.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".