Рютте озвучит позицию Нидерландов по ассоциации с Украиной на саммите ЕС

Премьер Нидераландов стретится с коллегами из стран ЕС в Брюсселе 20-21 октября.

Рютте встретится с Порошенко в Брюсселе Премьер-министр Нидерландов / Flickr

Премьер-министр Нидерландовпроинформирует глав государств и правительств стран-членов ЕС о позиции правительства по вопросу завершения ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной на Саммите ЕС в Брюсселе 20-21 октября.

"Премьер-министр Нидерландов проинформирует нас о процессе ратификации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли, с Украиной", – сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск во вторник, 17 октября, передает "Укринформ".

Ранее сообщалось, что Рютте встретится с президентом Украины Петром Порошенко во время Саммита ЕС и обсудит с ним ратификацию Соглашения об ассоциации.

Во время телефонного разговора с Порошенко 11 октября премьер Нидерландов очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление Украине безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" еженедельнике "Зеркало недели. Украина".