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"Опора" подсчитала миллиарды "на руках" у народных депутатов

1 ноября в 12:34

Топ-10 народных депутатов по задекларированным денежным активам возглавляет представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий. 

реестр е-деклараций
Депутаты Рады держат «на руках» 12 млрд грн – «Опора»
Петр Порошенко/Facebook
По состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

"Если не учитывать декларируемую скандальную сумму депутатом Сергеем Мельничуком в размере одного триллиона гривен наличных средств, то задекларированная другими 412 депутатами сумма составляет почти 12 млрд. При подсчете мы также учли, что депутат Наталья Королевская и депутат Юрий Солод является женой и мужем, соответственно денежные активы их семьи были указаны дважды в двух декларациях, и мы устранили это дублирование", - говорится в сообщении гражданской сети "Опора".

Топ-10 денежных активов народных депутатов в гривневом эквиваленте:

  • Игорь Котвицкий (Народный фронт) - 1,918 млрд
  • Виталий Хомутынник (Возрождение) - 492,122 млн
  • Богдан Дубневич (БПП) - 441,458 млн
  • Юрий Деревянко (внефракционный) - 416,210 млн
  • Вячеслав Константиновский (внефракционный) - 407,506 млн
  • Ярослав Дубневич (БПП) - 321,463 млн
  • Александр Супруненко (внефракционный) - 304,483 млн
  • Нестор Шуфрич (Оппоблок) - 237,614 млн
  • Геннадий Бобов (Возрождение) - 209,650 млн
  • Валерий Писаренко (Возрождение) - 207,665 млн

Всего декларации подали 413 народных депутатов.

Представители "Опоры" не смогли найти в реестре декларации 12 парламентариев:

  • Константина Ищейкина (фракция Блока Петра Порошенко, 148 избирательный округ, Полтавская область)
  • Руслана Богдана (фракция ВО Батькивщина, 151 избирательный округ, Полтавская область)
  • Вячеслава Богуслаева (группа Воля народа, 77 избирательный округ, Запорожская область)
  • Владислава Данилина (фракция Народного фронта, 79 номер в списке)
  • Сергея Клюева (внефракционный, 46 избирательный округ, Донецкая область)
  • Леонида Козаченко (фракция Блока Петра Порошенко, 41 номер в списке)
  • Марии Матиос (фракция Блока Петра Порошенко, 7 номер в списке)
  • Максима Микитась (внефракционный, 206 избирательный округ, Черниговская область)
  • Александра Онищенко (группа Воля народа, 93 избирательный округ, Киевская область)
  • Татьяны Рычковой (фракция Блока Петра Порошенко, 27 избирательный округ, Днепропетровская область)
  • Игоря Шкиря (группа Партия Возрождения, 52 избирательный округ, Донецкая область)
  • Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко, 5 номер в списке)

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Ранее агентство Reuters опубликовало статью с названием "Украина шокирована декларациями чиновников", где отмечалось, что антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.

Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутат декларация
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