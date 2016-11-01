"Опора" подсчитала миллиарды "на руках" у народных депутатов

Топ-10 народных депутатов по задекларированным денежным активам возглавляет представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий.

Депутаты Рады держат «на руках» 12 млрд грн – «Опора» Петр Порошенко/Facebook

По состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

"Если не учитывать декларируемую скандальную сумму депутатом Сергеем Мельничуком в размере одного триллиона гривен наличных средств, то задекларированная другими 412 депутатами сумма составляет почти 12 млрд. При подсчете мы также учли, что депутат Наталья Королевская и депутат Юрий Солод является женой и мужем, соответственно денежные активы их семьи были указаны дважды в двух декларациях, и мы устранили это дублирование", - говорится в сообщении гражданской сети "Опора".

Топ-10 денежных активов народных депутатов в гривневом эквиваленте:

Игорь Котвицкий (Народный фронт) - 1,918 млрд

Виталий Хомутынник (Возрождение) - 492,122 млн

Богдан Дубневич (БПП) - 441,458 млн

Юрий Деревянко (внефракционный) - 416,210 млн

Вячеслав Константиновский (внефракционный) - 407,506 млн

Ярослав Дубневич (БПП) - 321,463 млн

Александр Супруненко (внефракционный) - 304,483 млн

Нестор Шуфрич (Оппоблок) - 237,614 млн

Геннадий Бобов (Возрождение) - 209,650 млн

Валерий Писаренко (Возрождение) - 207,665 млн

Всего декларации подали 413 народных депутатов.

Представители "Опоры" не смогли найти в реестре декларации 12 парламентариев:

Константина Ищейкина (фракция Блока Петра Порошенко, 148 избирательный округ, Полтавская область)

Руслана Богдана (фракция ВО Батькивщина, 151 избирательный округ, Полтавская область)

Вячеслава Богуслаева (группа Воля народа, 77 избирательный округ, Запорожская область)

Владислава Данилина (фракция Народного фронта, 79 номер в списке)

Сергея Клюева (внефракционный, 46 избирательный округ, Донецкая область)

Леонида Козаченко (фракция Блока Петра Порошенко, 41 номер в списке)

Марии Матиос (фракция Блока Петра Порошенко, 7 номер в списке)

Максима Микитась (внефракционный, 206 избирательный округ, Черниговская область)

Александра Онищенко (группа Воля народа, 93 избирательный округ, Киевская область)

Татьяны Рычковой (фракция Блока Петра Порошенко, 27 избирательный округ, Днепропетровская область)

Игоря Шкиря (группа Партия Возрождения, 52 избирательный округ, Донецкая область)

Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко, 5 номер в списке)

Ранее агентство Reuters опубликовало статью с названием "Украина шокирована декларациями чиновников", где отмечалось, что антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.