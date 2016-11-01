"Опора" подсчитала миллиарды "на руках" у народных депутатов

Топ-10 народных депутатов по задекларированным денежным активам возглавляет представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий.
"Если не учитывать декларируемую скандальную сумму депутатом Сергеем Мельничуком в размере одного триллиона гривен наличных средств, то задекларированная другими 412 депутатами сумма составляет почти 12 млрд. При подсчете мы также учли, что депутат Наталья Королевская и депутат Юрий Солод является женой и мужем, соответственно денежные активы их семьи были указаны дважды в двух декларациях, и мы устранили это дублирование", - говорится в сообщении гражданской сети "Опора".
Топ-10 денежных активов народных депутатов в гривневом эквиваленте:
- Игорь Котвицкий (Народный фронт) - 1,918 млрд
- Виталий Хомутынник (Возрождение) - 492,122 млн
- Богдан Дубневич (БПП) - 441,458 млн
- Юрий Деревянко (внефракционный) - 416,210 млн
- Вячеслав Константиновский (внефракционный) - 407,506 млн
- Ярослав Дубневич (БПП) - 321,463 млн
- Александр Супруненко (внефракционный) - 304,483 млн
- Нестор Шуфрич (Оппоблок) - 237,614 млн
- Геннадий Бобов (Возрождение) - 209,650 млн
- Валерий Писаренко (Возрождение) - 207,665 млн
Всего декларации подали 413 народных депутатов.
Представители "Опоры" не смогли найти в реестре декларации 12 парламентариев:
- Константина Ищейкина (фракция Блока Петра Порошенко, 148 избирательный округ, Полтавская область)
- Руслана Богдана (фракция ВО Батькивщина, 151 избирательный округ, Полтавская область)
- Вячеслава Богуслаева (группа Воля народа, 77 избирательный округ, Запорожская область)
- Владислава Данилина (фракция Народного фронта, 79 номер в списке)
- Сергея Клюева (внефракционный, 46 избирательный округ, Донецкая область)
- Леонида Козаченко (фракция Блока Петра Порошенко, 41 номер в списке)
- Марии Матиос (фракция Блока Петра Порошенко, 7 номер в списке)
- Максима Микитась (внефракционный, 206 избирательный округ, Черниговская область)
- Александра Онищенко (группа Воля народа, 93 избирательный округ, Киевская область)
- Татьяны Рычковой (фракция Блока Петра Порошенко, 27 избирательный округ, Днепропетровская область)
- Игоря Шкиря (группа Партия Возрождения, 52 избирательный округ, Донецкая область)
- Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко, 5 номер в списке)
Ранее агентство Reuters опубликовало статью с названием "Украина шокирована декларациями чиновников", где отмечалось, что антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.
В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.
В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.
Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.
Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.