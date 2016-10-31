Луценко напомнил депутатам об ответственности за неподачу е-деклараций

Для нарушителей предусмотрены штрафы, а также уголовная отвественность в виде общественных работ или лишения свободы.

Генпрокурор пригрозил беглым Онищенко и Клюеву штрафом в 800 гривень Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурорнапомнил народным депутатам, которые до 30 октября не подали электронные декларации, что в случае их представления в ближайшее время они будут обязаны оплатить штраф. Для лиц, которые вовсе не подадут электронные декларации, предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 31 октября, обратившись к членам парламенстской группы "Воля народа" Вячеславу Богуслаеву, Александру Гиршфельду и Александру Онищенко, а также к Марии Матиос (БПП), Игорю Шкире ("Видродження"), Сергею Клюеву ("Оппозиционній блок") и Юрию Шухевичу (Радикальная партия).

"В случае представления ваших е-деклараций в ближайшее время наступит административная ответственность – штраф. Если нет – за умышленное непредставление е-декларации предусмотрена уголовная ответственность, а именно – от 150 до 240 часов общественных работ, или же лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет", – проинформировал Луценко.

В свою очередь, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук напомнил Луценко, что Шухевич не может самостоятельно заполнить декларацию, как того требует закон.

"Народный депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич из-за потери зрения в советских лагерях физически не может лично заполнить декларацию", – написал политик на своей странице в Facebook, добавив, что его партия готовит поправки к действующему закону, которые позволят выполнять его, в том числе, людям с особыми потребностями.

В пресс-службе "Воли народа", в свою очередь, сообщили, что Гиршфельд и Богуслаев не смогли вовремя подать е-декларации из-за проблем с доступом к электронному реестру.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.