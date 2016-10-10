"Обращается к хорошему в людях": российский психолог объяснила технологию кремлевского зомбирования

Пропагандисты используют совершенно четкие методики НЛП и играют на сочувствии людей.

Психолог признала, что российской пропаганде сложно противостоять

Любая пропаганда всегда обращается к хорошему в людях — к сочувствию и желанию защитить слабого, своих; к чувству справедливости, и для получения заданного результата используются определенные технические приемы.Об этом в интервью ZN.UA заявила Людмила Петрановская — российский семейный психолог, педагог и публицист.

"Есть пропаганда, которая делается абсолютно цинично и холодно. Те, кто делает сюжеты о распятом мальчике, сами в это ни на грош не верят. И презирают тех, кто верит. Люди цинично делают свою работу, получают за это деньги и, подозреваю, еще и дико ржут, когда придумывают распятых мальчиков. Те, кто верит… Давайте посмотрим, с чем можно согласиться. Понятно, если мы включаем голову, то думаем: "Какая дикость!" Но если мы посмотрим на основания этого… Ни одна пропаганда не говорит: "Давайте будем сволочами, и устроим сволочизм всем вокруг". Так не работает. Любая пропаганда всегда обращается к хорошему в людях — к сочувствию и желанию защитить слабого, своих; к чувству справедливости, потому что наши или права других людей нарушены. В этом отношении человек, переживающий из-за распятого мальчика, в каком-то смысле переживает своей хорошей частью. Да, за счет искусной пропаганды у него отключена критичность. Но он хочет защитить мальчика", - объяснияет Петрановская.В то же время она подчеркивает, что отношение к оппоненту как к зазомбированному является тупиковым и нужно искать точки соприкосновения."Когда мы говорим о ком-то, что он — зазомбированный, то в этом месте закрываем и возможность до него достучаться. Считая человека зазомбированным, мы отказываем ему в субъектности. Он уже не человек, который может самостоятельно мыслить, а шарманка, повторяющая заложенную программу. С шарманкой нет смысла разговаривать и пытаться до нее достучаться. Прежде всего, мне кажется, нужно понимать: у каждого свои убеждения, свое мнение, и практически за любой позицией стоит и неправда, и какая-то правда. Если мы действительно хотим договориться, достучаться, то, прежде всего, надо признать ту правду, которая стоит за противоположной позицией человека. Искать какие-то точки соприкосновения, в том числе и разногласия, можно, хоть в какой-то степени с чем-то согласившись. Если же мы относимся к оппоненту как к зазомбированному, то есть как к не-человеку, тут остается разве что убивать друг друга…", - отметила Петрановская.

По ее словам, самой уязвимой для пропаганды оказалась часть пенсионеров, которая, за отсутствием какой-либо социальной жизни, "только и делает, что смотрит телевизор".

"Пропаганда делается мастерски. Там прямо гвозди вбиваются. Совершенно четкие методики НЛП, которым довольно сложно противостоять. Иногда даже украинцы пишут: "Посмотрел российский телевизор — начал ненавидеть бандеровцев", отметила психолог.

Полное интервью Аллы Котляр с Людмилой Петрановской читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".