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МИД РФ назвал "пропагандой" заявление Керри о военных преступлениях Москвы в Сирии

8 октября в 02:39

Российская сторона считает, что американская сторона просто "нагнетает ситуацию".

МИД РФ
В российском МИД считают "пропагандой" обвинения в адрес Москвы о военных преступлениях в Сирии

Заявление госсекретаря США Джона Керри, призвавшего расследовать возможные военные преступления России в Сирии, является "пропагандой", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в этот день госсекретарь США Керри обвинил Россию и сирийские власти в совершении военных преступлений в ходе боевых действий и призвал провести соответствующее расследование.

"Заявление Керри — это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации. Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там. Я хочу сказать, что такими словами жонглировать очень опасно, потому что за плечами американских представителей действительно стоят военные преступления", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

Она добавила, что "американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии" в Сирии. "Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию", — заключила официальный представитель МИД РФ.

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Напомним, что недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

По материалам: Дождь
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Тэги Россия Сирия преступление Керри США ООН
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