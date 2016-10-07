РФ созвала заседание Совбеза ООН по ситуации в Алеппо

СБ ООН соберется утром для обсуждения ситуации в Сирии.

Причиной созыва стали заявления спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в адрес РФ и властей Сирии по ситуации в Алеппо un.org

Постпредство РФ при ООН подтвердило, что в пятницу по инициативе России состоится экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по Сирии.

"Да, заседание состоится в 10 утра", - сказал "Интерфаксу" представитель российского постпредства.

Причиной созыва стали заявления спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что восточная часть Алеппо в ближайшее время может быть полностью разрушена из-за налетов российской и сирийской авиации. Сам де Мистура примет участие в заседании по видеосвязи.

Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться инициатива спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по освобождению восточного Алеппо от террористов. Как уточнил собеседник, встреча пройдет за закрытыми дверями.

Ранее спецпредставитель заявлял, что Россия, стремясь выбить 900 джихадистов, беспорядочно бомбит восток Алеппо, где проживают около 275 тысяч человек. При этом он призвал джихадистов из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" как можно скорее уйти из Алеппо. При этом он заявил, что готов лично сопровождать выход боевиков из города.

Между тем в США продолжают рассматривать недипломатичные способы прекращения войны в Сирии, несмотря на предупреждение, поступившее от российской стороны о последствиях ударов по позициям сирийской армии. "Я видел комментарии из Москвы. Но, несмотря на них, разговоры внутри правительства США продолжаются", - заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Словам Кирби предшествовало заявление Министерства обороны РФ, в котором говорилось о том, что удары по сирийским правительственным войскам также угрожают российским военнослужащим.

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура накануне заявля, что восточная часть сирийского города Алеппо, которую контролируют оппозиционные силы, может быть полностью уничтожена до Рождества, если "жестокие и постоянные" бомбежки России продолжатся.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".