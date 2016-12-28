На досрочных президентских выборах Порошенко и Тимошенко поддержат по 10% граждан

В случае проведения досрочных президентских выборов в них выразили готовность принять участие 65% граждан Украины.

Поддержка всех украинских политиков упала до 10% и ниже Верховная Рада

В декабре 2016 года инициативу проведения досрочных президентских выборов поддерживают 47% населения, не поддерживают – 38%, свидетельствуют данные

За Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9% избирателей, за Юлию Тимошенко – 11,1%, Юрия Бойко – 8,4%, Анатолия Гриценко – 7,2%, Олега Ляшко – 6,1% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах).

Вадима Рабиновича хотят видеть президентом Украины 5,1% респондентов, Андрея Садового – 4,5%, Владимира Гройсмана – 4,2%, Надежду Савченко – 2,7%, Арсения Яценюка – 2,7%, Дмитрия Яроша – 2,1%, Олега Тягнибока - 1,5%.

Еще 12,4% респондентов назвали другого политика, затрудняются с ответом - 18,6% граждан.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.