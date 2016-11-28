Президентский рейтинг Надежды Савченко за полгода упал с 10 до 2%

Сразу после освобождения Савченко из российской тюрьмы за нее готовы были голосовать 10% украинцев. Сейчас рейтинг приближается к нулю.

Украинцы больше не хотят голосовать за Надежду Савченко. Но растет популярность Вадима Рабиновича Василий Артюшенко, ZN.UA

Если бы президентские выборы состоялись не в 2019 году, а в ближайшие время, то за Юлию Тимошенко проголосовали бы 17,7% из тех, кто готов принять участие и определился с выбором, за Петра Порошенко - 14,3%, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, Юрия Бойко поддерживают 10,2% респондентов, Олега Ляшко – 9,9%, Анатолия Гриценко – 8,2%, Вадима Рабиновича – 7,5%, Андрея Садового – 7,3%, Олега Тягнибока – 4,5%, Дмитрия Яроша – 2,4%.

Как отмечают социологи, по сравнению с сентябрем 2016 года в президентских рейтингах не произошло заметных изменений. В то же время в полугодовой динамике наблюдается рост популярности Тимошенко (с 15% до 18%) и Порошенко (с 12% до 14%). Отрицательная динамика наблюдается у Юрия Бойко (с 14% до 10%) и Андрея Садового (с 10% до 7%).

"По сути полностью потеряла свою популярность по сравнению с июнем Надежда Савченко (с 10% до 2%)", - отмечают социологи.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, в случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку в первом туре получил бы Петр Порошенко (16,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), за Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос 11,5% участников выборов.

По данным опроса КМИС, за Юлию Тимошенко намерены голосовать 21,3% респондентов, за Петра Порошенко - 18,5%.