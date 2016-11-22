Президентский рейтинг Рабиновича превысил 10% – КМИС

Вадим Рабинович не столь популярен среди украинцев, как Юлия Тимошенко, но его рейтинг растет прямо на глазах у социологов.

Социологи работают под лозунгом "Рабиновича в президенты!" Вадим Рабинович/Facebook

На досрочных президентских выборах в Украине победила бы, свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине ноября, то из всех граждан Украины 10,1% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 8,7% - за Петра Порошенко, 5,5% - за Вадима Рабиновича, 5% - за Анатолия Гриценко, 4,4% - за Юрия Бойко, 4,4% - за Олега Ляшко, 3,4% - за Андрея Садового, 2,1% - за Олега Тягнибока, 1,4% - за Дмитрия Яроша, 0,2% - за Андрея Белецкого, за других кандидатов - 1,9%, 6,2% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 19,2% - решили не участвовать в голосовании, 27,4% - не определились, за кого голосовать.

Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы около 47% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом: 21,3% за Юлию Тимошенко, 18,5% - за Петра Порошенко, 11,7% - за Вадима Рабиновича, 10,5% - за Анатолия Гриценко, 9,4% - за Юрия Бойко, 9,4% - за Олега Ляшко, 7,2% - за Андрея Садового, 4,5% - за Олега Тягнибока, 3,1% - за Дмитрия Яроша, 0,4% - за Андрея Белецкого, за других кандидатов - всего 4%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.

Следующие президентские выборы должны состояться в 2019 году.