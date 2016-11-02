КИУ назвал депутатов-миллионеров, которые получали компенсацию на жилье в 2015 году

Некоторые депутаты задекларировали жилье, которое принадлежит им или близким родственникам в киевской пригородной зоне, но при этом получали компенсацию на жилье, утверждают эксперты проекта "Дословно".

119 депутатов-миллионеров получали компенсацию на жилье в 2015 году obozrevatel.com

119 народных депутатов, которые задекларировали в электронных декларациях не менее 1 млн грн денежных активов, получали компенсацию на жилье в 2015 году

"Эксперты проекта "Дословно" проанализировали декларации народных депутатов, которые в прошлом году получали из бюджета средства на аренду. Выяснилось, что 119 из них задекларировали в 12 разделе электронных декларации более миллиона гривень (или эквивалент)", - сказано в сообщении Комитет избирателей Украины на официальной странице в Facebook.

Десять самых богатых депутатов, которые получали компенсации на жилье:

1. Вадим Нестеренко, 206 млн грн;

2. Александр Вилкул, 190 млн грн;

3. Евгений Геллер, 165 млн грн;

4. Руслан Демчак, 133 млн грн;

5. Евгений Мураев, 94 млн грн;

6. Борислав Розенблат, 94 млн грн;

7. Геннадий Чекита, 90 млн грн;

8. Анатолий Денисенко, 85 млн грн;

9. Александр Пресман, 71 млн грн; 1

0. Аркадий Корнацкий, 57 млн грн.

"Некоторые из состоятельных депутатов задекларировали жилье, которое принадлежит им или близким родственникам в киевской пригородной зоне. Например, Евгений Геллер написал, что является собственником дома в почти 1 тыс. кв. м в пригороде Киева, в поселке Козин. Отец Руслана Демчака, согласно декларации народного депутата, владеет домом 337 кв. м в поселке Крюковщина, который находится в двух километрах от Киевской окружной дороги. К примеру, жена народного депутата Михаила Добкина, согласно его декларации, владеет двумя квартирами в Киеве. Впрочем, депутат также получал компенсацию на жилье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для анализа были взяты электронные декларации народных депутатов Украины 2015 года, которые в декабре 2015 года получали компенсацию из государственного бюджета для аренды жилья или найма гостиничного номера. Просуммированы все указанные в главе 12 деклараций денежные активы. Валютные активы переведены в гривню.

Комитет избирателей Украины

Ранее "Опора" подсчитала миллиарды "на руках" у народных депутатов. Топ-10 народных депутатов по задекларированным денежным активам возглавляет представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий. При этом по состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

Также агентство Reuters опубликовало статью с названием "Украина шокирована декларациями чиновников", где отмечалось, что антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.