Парасюк рассказал об указанном в декларации подарке "Святого Николая"

По его словам, такой нестандартный источник получения подарка он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".
Депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк прокомментировал указанные в своей электронной декларации часы, которые он указал как "подарок от Святого Николая".
"У нас в семье, сколько я себя помню, всегда было традицией дарить подарки на Николая. Мы - люди верующие, ходим в церковь. И все ждут дня Святого Николая. Что касается записи в моей декларации, то это действительно правда", - сказал Парасюк программе ТСН.
Он заявил, что часы на самом деле ему подарила сестра, а такой нестандартный источник их получения он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".
Ранее сообщалось, что народный депутат Парасюк задекларировал подарок "от Святого Николая".ТСН