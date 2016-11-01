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Парасюк рассказал об указанном в декларации подарке "Святого Николая"

1 ноября в 03:12

По его словам, такой нестандартный источник получения подарка он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".

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Парасюк рассказал, что часы ему подарила сестра
Василий Артюшенко, ZN.UA

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк прокомментировал указанные в своей электронной декларации часы, которые он указал как "подарок от Святого Николая".

"У нас в семье, сколько я себя помню, всегда было традицией дарить подарки на Николая. Мы - люди верующие, ходим в церковь. И все ждут дня Святого Николая. Что касается записи в моей декларации, то это действительно правда", - сказал Парасюк программе ТСН.

Он заявил, что часы на самом деле ему подарила сестра, а такой нестандартный источник их получения он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".

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Ранее сообщалось, что народный депутат Парасюк задекларировал подарок "от Святого Николая".

По материалам: ТСН
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Тэги декларация Парасюк часы
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