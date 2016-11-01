Парасюк рассказал об указанном в декларации подарке "Святого Николая"

По его словам, такой нестандартный источник получения подарка он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".

Парасюк рассказал, что часы ему подарила сестра Василий Артюшенко, ZN.UA

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк прокомментировал указанные в своей электронной декларации часы, которые он указал как "подарок от Святого Николая".

"У нас в семье, сколько я себя помню, всегда было традицией дарить подарки на Николая. Мы - люди верующие, ходим в церковь. И все ждут дня Святого Николая. Что касается записи в моей декларации, то это действительно правда", - сказал Парасюк программе ТСН.

Он заявил, что часы на самом деле ему подарила сестра, а такой нестандартный источник их получения он указал, чтобы показать, что "не боится деклараций".

Ранее сообщалось, что народный депутат Парасюк задекларировал подарок "от Святого Николая".