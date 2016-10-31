Кличко задекларировал семь велосипедов и мотоцикл

У мэра Киева есть квартира в столице, а у его жены – дом в Лютеже.

Большую часть задекларированных денег Кличко хранит наличными Facebook Виталия Кличко

Городской голова Киеваподал электронную декларацию , согласно которой он одолжил третьим лицам 8 миллионов 515 тысяч 20 евро и 741 тысячу 514 долларов. На банковских счетах у столичного мэра у него находится 18 тысяч 750 долларов, 1013 евро, 5 тысяч 534 гривни. Наличными Кличко хранит 194 тысячи 500 долларов и 42 тысячи. евро.

Кроме того, Кличко имеет обязательства по договорам страхования перед "Дойче Кранкенферзихерунг АГ" в размере более 300 тысяч гривень.

Киевский городской голова также задекларировал семь велосипедов марок Cannondale, Coratec и Scott, мотоцикл Puncher 8.125-4, а также прицеп-платформу для перевозки мотоциклов марки Ironhorse.

Мэр Киева отразил в своей декларации наличие у него семи хронометров торговых марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а также антикварных каминных часы Jacques Murray & Co.

В столице у Кличко есть квартира площадью более 250 квадратных метров. Он также является владельцем благотворительных организаций "Благотворительный фонд "Будущий Киев" и "Благотворительный фонд "Фонд Кличко".

Супруга киевскогго мэра Наталья Егорова, в свою очередь, владеет жилым домом общей площадью 785,5 квадратных метров и арендует земельный участок общей площадью 2,5 тысяч квадратныз метров в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области.

Кроме того, Кличко принадлежашие Егоровой автомобили Toyota Sequoia 2014 года выпуска и Land Rover Discovery 3.0.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истек 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.