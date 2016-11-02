Еще двое народных депутатов подали е-декларации с опозданием

Опубликованы декларации Гиршфельда и Шкири.

Двое депутатов "Воли народа" и "Видродження" подали декларации с опозданием obozrevatel.com

Народный депутат Украины группы "Воля народа" Анатолий Гиршфельд и народный депутат группы "Партия "Видродження" Игорь Шкиря отчитались о доходах за 2015 год в электронных декларациях с опозданием.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Гиршфельду принадлежат три квартиры, площадью 199кв.м., 154,8кв.м., 209,8 кв.м. Две квартиры - в Харькове, а одна в незаконно аннексированном Крыму в Ялте.

Жена Гиршфельда владеет десятью земельными участками в поселке Южное в Харьковской области и тремя жилыми дома. Два в Южном и один в Харькове.

Также в собственности семьи Гиршфельдов семь драгоценных часов, две кожаные сумки Christian Dior и Hermes.

В разделе "денежные активы" указано, что семейство Гиршфельдов хранит наличными 1 млн 255 тыс. грн, 160 тыс.евро и $ 90 тыс.

В пресс-службе "Воли народа" сообщили, что Гиршфельд не смог вовремя подать е-декларацию из-за проблем с доступом к электронному реестру.

Народный депутат Игорь Шкиря указал в декларации квартиру в Донецке площадью 156 кв.м., а его жена квартиру в Киеве площадью 253 кв.м.

Также он задекларировал драгоценные часы, мебель, ювелирные изделия, сумку и шубу жены.

Шкиря указал, что получил проценты в банке размером 598 тыс. 794 грн, а его жена 203 тыс. 359 грн.

Также его жена имеет на банковском счете 2,2 млн. грн. Сам народный депутат хранит 318 тыс. евро, $ 558 тыс. и 850 тыс. грн. наличными.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил народным депутатам, которые до 30 октября не подали электронные декларации, что в случае их представления в ближайшее время они будут обязаны оплатить штраф. Для лиц, которые вовсе не подадут электронные декларации, предусмотрена уголовная ответственность.

В полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.