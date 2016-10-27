ЕС определяется с механизмом приостановки безвизового режима

ЕС не утвердит безвизовый режим с Украиной до разработки механизма его приостановления.

Принятие механизмов приостановления безвизового режима рассматривается во время переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии rossandhelen / Depositphotos

Дипломаты Европейского союза обсудили вопросы визовой либерализации для Украины и механизмы его приостановки.

"ЕС не утвердит безвизовый режим с Украиной до принятия механизма его приостановки", - написал журналист RFERL Рикард Йозвяк в Twitter.

Он добавил, что у Бельгии и Франции есть вопросы по поводу коррупции в Украине.

Принятие механизма приостановления безвизового режима рассматривается во время межинституционального переговорного процесса с участием Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

EU diplomats talked visa lib for #Ukraine today. no movement until susp mech solved. #Belgium & #France have issues reg corruption in Kyiv — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.