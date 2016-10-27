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ЕС определяется с механизмом приостановки безвизового режима

27 октября в 19:04

ЕС не утвердит безвизовый режим с Украиной до разработки механизма его приостановления.

безвизовый режим
Принятие механизмов приостановления безвизового режима рассматривается во время переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии
rossandhelen / Depositphotos

Дипломаты Европейского союза обсудили вопросы визовой либерализации для Украины и механизмы его приостановки.

"ЕС не утвердит безвизовый режим с Украиной до принятия механизма его приостановки", - написал журналист RFERL Рикард Йозвяк в Twitter.

Он добавил, что у Бельгии и Франции есть вопросы по поводу коррупции в Украине.

Принятие механизма приостановления безвизового режима рассматривается во время межинституционального переговорного процесса с участием Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

 

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Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

По материалам: ZN.UA , RFERL.org ,
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Тэги Украина безвизовый Европа режим Еврокомиссия Европарламент
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