ЕС определяется с механизмом приостановки безвизового режима

Дипломаты Европейского союза обсудили вопросы визовой либерализации для Украины и механизмы его приостановки.

"ЕС не утвердит безвизовый режим с Украиной до принятия механизма его приостановки", - написал журналист RFERL Рикард Йозвяк в Twitter.

Он добавил, что у Бельгии и Франции есть вопросы по поводу коррупции в Украине.

Принятие механизма приостановления безвизового режима рассматривается во время межинституционального переговорного процесса с участием Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

EU diplomats talked visa lib for #Ukraine today. no movement until susp mech solved. #Belgium & #France have issues reg corruption in Kyiv