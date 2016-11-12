Документы "черной кассы" регионалов заполнял брат экс-депутата Калюжного, покинувший Украину

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Гражданин без депутатской неприкосновенности, собственной рукой делавший записи в "амбарной книге" Партии регионов, беспрепятственно выехал за пределы страны.

НАБУ не помешала покинуть страну одному из вероятных фигурантов дела "черной бухгалтерии" регионалов НАБУ

Информацию о выплатах в документы "" Партии регионов вносил Евгений Калюжный – брат экс-депутата Верховной рады, регионала Виталия Калюжного.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Денисова, ссылаясь на информацию от нескольких "доноров" "черной кассы" Партии регионов. По ее словам, вероятный фигурант дела о "черной бухгалтерии" регионалов покинул страну, так и не получив от НАБУ или САП объявления о подозрении по какому либо уголовному производству.

"Сразу несколько "доноров" партийной кассы ПР подтвердили ZN.UA, что информацию о выплатах вносил в ч/б Евгений Калюжный, брат бывшего депутата Виталия Калюжного. Но на сегодняшний день гражданин без депутатской неприкосновенности, собственной рукой заполнявший по крайней мере часть документов "черной бухгалтерии", выехал за пределы страны", – пишет она.

При этом, Денисова указывает, что в ответах на информационные запросы ZN.UA о судьбе Евгения Калюжного, НАБУ и САП признали, что до сих пор не объявили ему о подозрении ни по одному из уголовных производств.

"Редакция отправила в НАБУ и САП запросы о судьбе Калюжного, его вероятных допросах и ответственности силовиков за то, что указанный гражданин сбежал из Украины, и очень удивились, получив ответы. Оба антикоррупционных органа почти "под копирку" решили разъяснить журналистам закон "О публичной информации" и другие положения законодательства, согласно которым ответов на указанные вопросы они предоставить не могут. Единственное, что удалось вытянуть из этих документов, — информация о том, что Калюжному до сих пор не объявили о подозрении ни по одному из уголовных производств", – отмечает автор.

11 ноября в НАБУ заявили, что готовы объявить первые подозрения фигурантам дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов, хотя еще в конце сентября Артем Сытник заявлял, что первые обвинения по делу могут быть переадны в суд в октябре.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".