Депутаты не могут поделить парламентские комитеты

В Верховной Раде сложилась ситуация, когда фракция "Народный фронт" имеет большинство в ряде комитетов, несмотря не свою немногочисленность (81 депутат).

В Верховной Раде назревает очередной конфликт – из-за комитетов Верховная Рада

Доукомплектация парламентских комитетов народными депутатами затягивается из-за конфликта между фракциями. Как сообщилисточник во фракции БПП, распределение незанятых депутатов блокирует, в первую очередь, фракция "Народный фронт".

"Голосование будет пакетным. Сейчас "Народный фронт" имеет большинство практически во всех комитетах, пока наши не вошли. Учитывая то, что большинство из 23 нераспределенных депутатов - наши, то после их захода НФ потеряет большинство", - сообщил источник в БПП.

В свою очередь, во фракции "Народный фронт" косвенно подтвердили данную информацию, но сообщили, что руководство партии поручило "изучить ситуацию по каждому конкретному комитету".

Ситуация усугубляется отказом фракции "Самопомич" голосовать за дораспределение депутатов.

"Как вы помните, после выхода Анны Гопко из фракции, руководство "Самопомочи" требовало убрать ее с должности главы комитета (по иностранным делам – ред.), поскольку это - их квота, а Гопко - теперь внефракционный депутат. Тогда же они сказали, что момента отставки Гопко они вообще ни за какое распределение голосовать не будут. А Гопко убрать невозможно, она - напрямую на связи с администрацией президента", - рассказали ZN.UA депутаты.

Напомним, что после формирования Кабмина Владимира Гройсмана в апреле 2016 года ряд депутатов ушли на работу в правительство. Их места заняли следующие по партийным спискам кандидаты, а также те, кто был избран на довыборах 17 июля в семи мажоритарных округах.