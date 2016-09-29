Рада уволила судей за преступления против Майдана

В парламенте едва хватало голосов за увольнение судей, причастных к преступлению против Майдана.
Не голосовали за отставку судей фракция "Оппозиционный блок", группа "Видродження", почти в полном составе – "Воля народа". Не голосовали также более десяти депутатов фракции БПП, которые присутствовали в зале.
При этом на утреннем заседании в зале не было достаточного количества депутатов. Кворум был достигнут только после 12:00, когда рейтинговое голосование показало 228 народных депутатов.
Труднее всего принимались решения в отношении пяти судей Апелляционного суда города Киева, которые рассматривали решения по майдановцам: Людмилы Бартащук, Александра Беця, Светланы Коваль, Ольги Ефимовой, Марии Брендюк.
После неоднократных голосований в итоге Рада проголосовала за их увольнение.
Напомним, что 27 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады для увольнения за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление Высшим советом юстиции, в том числе, причастных к незаконным арестам майдановцев.
После этого спикер парламента Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады.ZN.UA