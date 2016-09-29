Рада уволила судей за преступления против Майдана

В парламенте едва хватало голосов за увольнение судей, причастных к преступлению против Майдана.

Чтобы уволить судей, которые преследовали Майдан, вопрос на голосование приходилось ставить более десяти раз Верховная Рада

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла 29 постановлений об увольнении судей за нарушение присяги. Все решения принимались минимальным числом голосов.

Не голосовали за отставку судей фракция "Оппозиционный блок", группа "Видродження", почти в полном составе – "Воля народа". Не голосовали также более десяти депутатов фракции БПП, которые присутствовали в зале.

При этом на утреннем заседании в зале не было достаточного количества депутатов. Кворум был достигнут только после 12:00, когда рейтинговое голосование показало 228 народных депутатов.

Труднее всего принимались решения в отношении пяти судей Апелляционного суда города Киева, которые рассматривали решения по майдановцам: Людмилы Бартащук, Александра Беця, Светланы Коваль, Ольги Ефимовой, Марии Брендюк.

После неоднократных голосований в итоге Рада проголосовала за их увольнение.

Напомним, что 27 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал созвать внеочередное заседание Рады для увольнения за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление Высшим советом юстиции, в том числе, причастных к незаконным арестам майдановцев.

После этого спикер парламента Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады.