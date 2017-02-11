Зарплата семейных врачей после старта реформы первичной медпомощи будет составлять около 11 тыс грн - специалисты

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Минздрав обещает выделять семейным врачам по 210 грн на каждого пациента.

Стало известно, какую зарплату будут получать семейные врачи семья-медцентр.рф

После запуска реформы первичного уровня медицинской помощи государство будет выделять на практику каждого семейного врача около 35 тысяч грн в месяц, из которых самому врачу в качестве зарплаты будет полагаться в лучшем случае около 30% от этой суммы, сообщил член правления Украинской ассоциации семейной медицины Виктор Брунарский.

Мнение специалиста приводит в своей статье для ZN.UA Ольга Скрипник. По ее словам, в правительстве обещают, что в результате реформы деньги пойдут за пациентом: за каждого больного семейный врач будет получать 210 грн в месяц. Обслуживая двух тысяч пациентов, врач, согласно заявлениям Минздрава, будет получать на свою практику 420 тыс грн в год. Однако в начале ему придется собрать пакет документов, чтобы открыть т. наз. ФЛП.

"Всех интересует, откуда взялась сумма 210 грн. Руководство Минздрава утверждает, что бюджет здравоохранения был определен еще до того, как они приступили к работе. Поэтому делили ту сумму, которую получили. Хватит ли этих денег на год — вопрос риторический. В месяц получается 35 тыс. грн. На всех и на все. Врачу, в лучшем случае, причитается около 30% от этой суммы", - отмечает Брунарский.

Заведующий амбулаторией семейной медицины Юрий Зинчук, в свою очередь, сообщил автору, что согласно последним обещаниям Минздрава, семейный врач будет получать примерно 11 тыс грн. При этом, чтобы выполнить условия реформы и оформить ФЛП, ему уже сейчас необходимо потратить до 20 тыс грн.

"Я подсчитал: чтобы получить возможность работать как ФЛП, я должен потратить примерно полтора года и 15–20 тыс. грн на оформление всяких справок и разрешений. У меня требуют лицензию. Чтобы ее получить — нужно предоставить договор аренды соответствующего помещения. Но аренду не оформишь, пока нет лицензии. И что ни пункт — то все по кругу", - заключил специалист.

Ранее Ольга Скрипник писала, что презентуя реформу, в Минздраве заявляли о том, что зарплата семейного врача должна возрасти до 19-50 тыс грн в месяц.

Подробнее о проблемах и рисках запуска реформы первичной медпомощи читайте в статье Ольги Скрипник "Семейный врач. Инструкция по эксплуатации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".