Заменить НДС налогом с продаж в Украине невозможно – Южанина

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Отмена НДС была бы подобна "возвращению из ХХІ столетия в каменный век", считает глава профильного комитета Рады.

Недостатки НДС не являются причиной полностью отказываться от него Андрей Товстыженко, ZN.UA

Предложения по отмене в Украине Налога на добавленную стоимость () и его замене налогом с продаж являются нереализуемыми и нецелесообразными, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как отметила парламентарий в интервью для ZN.UA, отменить НДС невозможно, по меньшей мере, из-за требований международной торговли и курса Украины на интеграцию с ЕС, где НДС работает повсеместно.

"Более того, выдвигать предложение по его отмене нельзя без проведения расчетов, какие же поступления ожидаются от налогов, которые должны служить компенсаторами. Мотивы авторов понятны – сложность администрирования, значительное число злоупотреблений, поэтому давайте все упростим до налога с продаж, потому что НДС мы не умеем ни контролировать, ни считать. Вопрос: мы что, уже настолько себя недооцениваем?", – задалась вопросом депутат.

Южанина подчеркивает, что замена НДС налогом с продаж будет для Украины существенным шагом назад.

"Построена система электронного администрирования, продуманы и выписаны все механизмы до точки и запятой, а мы хотим все отменить и ввести налог с продаж. Это, простите, как из ХХІ столетия в каменный век вернуться и надеяться на лучшую жизнь", – заключила она.

Напомним, что с 2016 года претендующие на возмещение НДС компании попадают в два списка. Первый формируется из предприятий, которые соответствуют критериям Налогового кодекса. Речь о предприятиях, которые не находятся в процедуре банкротства с объемом активов, стоимость которых в три раза превышает заявленную к возмещению сумму. Речь о предприятиях с долей экспорта не менее 40% общего объема поставок. Второй реестр состоит из всех остальных компаний.

На следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят разработанный Министерством финансов пакет так называемых "антикоррупционных" налоговых законопроектов (№№5132, 5368 и 5369).

Читайте посвященное налоговой реформе интервью Юлии Самаевой с Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".