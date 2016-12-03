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Заменить НДС налогом с продаж в Украине невозможно – Южанина

3 декабря в 11:06

Отмена НДС была бы подобна "возвращению из ХХІ столетия в каменный век", считает глава профильного комитета Рады.

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Недостатки НДС не являются причиной полностью отказываться от него
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Предложения по отмене в Украине Налога на добавленную стоимость (НДС) и его замене налогом с продаж являются нереализуемыми и нецелесообразными, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как отметила парламентарий в интервью для ZN.UA, отменить НДС невозможно, по меньшей мере, из-за требований международной торговли и курса Украины на интеграцию с ЕС, где НДС работает повсеместно.

"Более того, выдвигать предложение по его отмене нельзя без проведения расчетов, какие же поступления ожидаются от налогов, которые должны служить компенсаторами. Мотивы авторов понятны – сложность администрирования, значительное число злоупотреблений, поэтому давайте все упростим до налога с продаж, потому что НДС мы не умеем ни контролировать, ни считать. Вопрос: мы что, уже настолько себя недооцениваем?", – задалась вопросом депутат.

Южанина подчеркивает, что замена НДС налогом с продаж будет для Украины существенным  шагом назад.

"Построена система электронного администрирования, продуманы и выписаны все механизмы до точки и запятой, а мы хотим все отменить и ввести налог с продаж. Это, простите, как из ХХІ столетия в каменный век вернуться и надеяться на лучшую жизнь", – заключила она.

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Напомним, что с 2016 года претендующие на возмещение НДС компании попадают в два списка. Первый формируется из предприятий, которые соответствуют критериям Налогового кодекса. Речь о предприятиях, которые не находятся в процедуре банкротства с объемом активов, стоимость которых в три раза превышает заявленную к возмещению сумму. Речь о предприятиях с долей экспорта не менее 40% общего объема поставок. Второй реестр состоит из всех остальных компаний.

На следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят разработанный Министерством финансов пакет так называемых "антикоррупционных" налоговых законопроектов (№№5132, 5368 и 5369).

Читайте посвященное налоговой реформе интервью Юлии Самаевой с Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги налоги НДС Зеркало
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2 комментария
  • тол тол Сегодня, 11:50 Это "налог" с которого кормится фискальная власть. На заре его введения откаты за возврат начинались просто с бутылки коньяка и дошли в 2015 г до 70% от возвращаемой суммы. Да кто же его убьет??? Тот , кто набивает карманы? "Члены" ВР абсолютно в теме и в доле. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Каплун Сегодня, 11:33 согласен с этой барышней...у нас действительно "Построена система электронного администрирования, продуманы и выписаны все механизмы до точки и запятой!...как же они откажутся от этой дойной коровы,т.е .с предпринимательства выжимают все соки...эти никак не нажрутся...дай бог прийдет время когда их заставят съесть все наворованные бабки на центральных площадях городов!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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