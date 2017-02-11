За девять месяцев прошлого года украинские предприятия ЖКХ понесли убытки в 5,5 млрд грн

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У коммунальных предприятий нет средств на повышение энергоэффективности и модернизацию своей инфраструктуры.

Инфраструктура коммунального хозяйства Украины изношена на 70% Андрей Товстыженко, ZN.UA

Убытки украинских предприятийс 2014 года постоянно растут, что делает модернизацию отрасли практически невозможной, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, сегодня отрасль буквально разваливается из-за несвоевременной оплаты растущих тарифов населением, а также субсидий, которые ведутся на уровне взаимозачетов между поставщиками и государством.

"Об экономии и модернизации в таких условиях говорить сложно. Если вообще возможно. Убытки предприятий ЖКХ в 2014-м составляли 3 млрд грн, в 2015-м - 4,2 млрд, за девять месяцев 2016-го - перевалили за 5,5 млрд грн. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за этот же период составила - 13,3 млрд грн, кредиторская - 28 млрд. Организациям ЖКХ с начала года начислено 52,5 млрд грн. Из них 12,2 млрд - только за декабрь 2016-го. А вот перечислено только 37,5 млрд грн (за декабрь - 7,9 млрд). Задолженность бюджетов всех уровней перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на конец декабря составила 22,6 млрд грн", - говорится в статье.

При этом, изношенность инфраструктуры ведет к колоссальным потерям.

"Системы теплоснабжения изношены, в них теряется порядка 2,5 млрд кубометров газа, потери в домах еще больше — около 9 млрд кубометров. Люди оплачивают, но не получают свыше 11 млрд кубометров газа из 18,6 млрд, поставляемых для нужд ЖКХ. Сократить потери может только модернизация, требующая огромных инвестиций. При этом производители тепла, такая уж у нас система расчетов, обязаны заплатить за газ до того, как с ними рассчитается конечный потребитель. Это порождает хронические задолженности и отсутствие средств для поддержания изношенной на 70% инфраструктуры хотя бы в удовлетворительном состоянии", - указывает она.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ и ожидаемом в марте подорожании электроэнергии читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".