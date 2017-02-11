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В декабре прошлого года уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ упал до 63%

11 февраля в 07:00

Население активно тратит семейные сбережения, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на растущие тарифы.

тарифы ЖКХ субсидия
Уровень оплаты услуг ЖКХ населением снижается по мере роста тарифов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
С декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

Автор отмечает, что согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

"Подорожание не только коммуналки, но и других товаров и услуг, постепенно истончало семейные бюджеты, что привело к использованию населением сбережений, накопленных в предыдущие годы. Украинцы активно продают валюту, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому привыкли. По данным НБУ, превышение продажи валюты населением над покупкой в II и III кварталах 2016 было крупнейшим с 2002 года. Но и этого не хватило", - констатирует обозреватель.

По словам Самаевой, до прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%.

"С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Украинцы в массе своей - добросовестные потребители, уровень оплаты за коммуналку всегда составлял 90% и выше. Но статистика прошедшего года получилась другой. За 2016 год населению за услуги ЖКХ было начислено к оплате 72,5 млрд грн. А оплачено - 60 млрд. Уровень оплаты с начала года - 82,8%, но в декабре – уже только 63,8%. Отопительный сезон, очевидно, внес свои коррективы. Не трудно предположить, как изменится платежная дисциплина, когда стоимость электроэнергии увеличат еще на 60%", - заключила она.

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7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ и ожидаемом в марте подорожании электроэнергии читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги население ЖКХ декабрь
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