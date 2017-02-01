НКРЭКУ повысила тарифы на тепло и электроэнергию для ТЭЦ

Вопрос о повышение тарифов на воду и тепло для промышленных потребителей был снят с повестки дня.

Национальные комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок с 1 февраля 2017 года.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 31 января, передает "Укринформ".

"Предлагаем учесть в тарифе на отпуск электрической энергии и производство тепловой для ТЭЦ и когенерационных установок стоимость природного газа на уровне 7090 грн/тыс. кубометров без транспортировки и без 3% маржи, а также суммы возмещения начисленных процентов за пользование привлеченными кредитными средствами для приобретения природного газа", – заявил представитель комиссии.

На этой неделе НКРЕКУ планировала рассмотреть решение о повышении в феврале тарифов на тепло и воду для промышленности на 102,46 грн - до 1471,56 грн/Гкал, или на 7,48% больше текущих показателей, а также тарифов на горячее водоснабжение. Однако проект соответствующего постановления был снят с повестки дня.

Накануне НКРЭКУ повысила стоимость подключения предприятий к электросетям. Стоимость нестандартного присоединения (мощность от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год выросла с 3 до 9,4 тыс. грн за один кВт.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ в 2017 году намерена пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение для 54 лицензиатов, с учетом изменения объема реализации услуг, рост минимальной заработной платы, изменения цен на электроэнергию и других факторов.