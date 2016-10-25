Высокая конкурентоспособность украинской продукции стала препятствием выходу на рынок ЕС – Кутовый

Европа ставит максимум барьеров, чтобы не пустить украиснкую продукцию, заявил министр агрополитики.

Министр рассказал, что мешает украинскому у экспорту svit24.net

Одним из препятствий выхода украинской продукции на рынки Евросоюза является ее высокая конкурентоспособность, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Наша продукция в Европе слишком конкурентоспособна. Стоимость ее производства низкая, и Европа ставит максимум барьеров, чтобы ее туда не пустить. Там, где нам удается их подвинуть – мы это делаем, но есть сопротивление", - сказал министр в эфире ICTV вечером в понедельник, 24 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".

В то же время министр отметил, что"Европа, и те возможности, которые нам дало соглашение о ЗСТ (в рамах Соглашения об ассоциации Украины с ЕС - ред), помогло нам компенсировать потерю российского рынка".

Также министр сообщил, что украинская молочная продукция уже понемногу появляется в Европе.

"Пускай это началось с сухого молока, но это дело идет. Есть ниши, которые не заполнены. Например, мед. На 6 тыс. тонн увеличены квоты", - добавил Т.Кутовой.

Кроме того, по словам министра, препятствием является и сертификация украинских продуктов питания в Европе.

"Тут нам надо работать, но это тоже регуляторный механизм, который Европа использует для уменьшения объемов продукции, которая может попасть на ее рынки", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума, проблемы, с которыми сталкиваются украинские экспортеры при выходе на рынки ЕС, — это отсутствие доступа к торговому финансированию, недостаточный уровень технологий производства и навыков персонала, трудности в определении потенциальных рынков и покупателей, несоответствие продукции международным техническим требованиям и стандартам, а также проблемы доступа к импортным ресурсам, необходимым для производства. Прежде всего, экспортерам следует повысить эффективность собственного бизнеса. А основными причинами нежелания экспортировать товары в ЕС остаются неблагоприятная экономическая ситуация в Украине, отсутствие партнеров за рубежом, обременительность внутренних экспортных процедур и отсутствие финансирования.

Подробно об этом писала Юлия Самаева в статье "Торговля с ЕС: по некоторым позициям экспорт даже не начинался" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".