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Экспорт Украины продолжает сокращается

17 октября в 21:09

Импорт товаров превысил экспорт на $ 1,4 млрд.

импорт-экспорт
Экспорт Украины продолжает сокращается
коллаж ZN.UA

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило $ 1,465 млрд по итогам января-августа 2016 года, свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины. Экспорт за этот период составил $ 22,719 млрд, импорт - $ 24,184 млрд.

Отметим, что по итогам 7 месяцев отрицательное сальдо составляло $ 947,4 млн.

"По сравнению с январем-августом 2015 года экспорт сократился на 9% (на $ 2,24 млрд), импорт - на 0,9% (на $ 227 млн)", - отмечает Госкомстат.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

Как сообщалось, в январе-июле 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 947,4 млн долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги экспорт импорт сальдо Госкомстат
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4 комментария
  • Ridni Kray Сегодня, 21:38 Причины такой статистики вполне очевидны. Выручка от импорта оседает или в офшорах или "чернухой" входит в страну. А это немалые деньги от экспорта метала, семечки, подсолнечного масла, фундука, курятины, руд, ферросплавов, полуфабрикатов, зерна и прочее прочее. Соответственно покупка газа, бензина а также импорт с дополнительной наценкой до границы(имеется ввиду, что вход импортных товаров официально на рынок тоже стоит денег, но до границы). О каких реформах нам трубят во все услышаннье, понять трудно. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Катерина Швед Сегодня, 21:20 народ а вы знали что папилломы и бородавки в любой момент могут стать раком кожи, который неизлечим! Недавно нашли новое средство которое выводит папилломы и бородавки и чистит организм от паразитов, шлаков и токсинов. После недели применения у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот сами почитайте --- http://vkk.me/medoze Ответить Цитировать
  • Катерина Швед Сегодня, 21:20 народ а вы знали что папилломы и бородавки в любой момент могут стать раком кожи, который неизлечим! Недавно нашли новое средство которое выводит папилломы и бородавки и чистит организм от паразитов, шлаков и токсинов. После недели применения у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот сами почитайте --- http://vkk.me/medoze Ответить Цитировать
  • Катерина Швед Сегодня, 21:19 народ а вы знали что папилломы и бородавки в любой момент могут стать раком кожи, который неизлечим! Недавно нашли новое средство которое выводит папилломы и бородавки и чистит организм от паразитов, шлаков и токсинов. После недели применения у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот сами почитайте --- http://vkk.me/medoze Ответить Цитировать Пожаловаться
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