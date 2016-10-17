Экспорт Украины продолжает сокращается

Импорт товаров превысил экспорт на $ 1,4 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило $ 1,465 млрд по итогам января-августа 2016 года, свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины. Экспорт за этот период составил $ 22,719 млрд, импорт - $ 24,184 млрд.
Отметим, что по итогам 7 месяцев отрицательное сальдо составляло $ 947,4 млн.
"По сравнению с январем-августом 2015 года экспорт сократился на 9% (на $ 2,24 млрд), импорт - на 0,9% (на $ 227 млн)", - отмечает Госкомстат.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.
Как сообщалось, в январе-июле 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 947,4 млн долларов.ZN.UA