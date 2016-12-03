В структуре украинского экспорта растет доля сырьевой и низкотехнологичной продукции – эксперт

За 9 месяцев текущего года экспорт украинской продукции приборо- и машиностроения уменьшился на 10,5%.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет доктор экономических наук Института экономики и прогнозирования НАН Украины Ярослав Жалило. По его словам, сегодня экспорт не может рассматриваться как двигатель возобновления экономического роста страны.
Так, несмотря на экономическое оживление, баланс внешней торговли Украины ухудшился: за девять месяцев текущего года экспорт упал на 8,7%, а импорт вышел на прошлогодний уровень. В результате, отрицательный показатель чистого экспорта за полгода вырос почти на треть.
"Этот тренд имеет четко обусловленный структурный характер. С одной стороны, в структуре экспорта увеличивается доля сырьевой и низкотехнологичной продукции, которой на мировых рынках присуща слабая или же нисходящая ценовая динамика. В частности, экспорт аграрной и пищевой продукции (группы 1–24 ТН ВЭД) вырос за девять месяцев на 2,1% прежде всего за счет масложировой промышленности, а доля этой продукции увеличилась до 40,2% товарного экспорта. Вместе с тем экспорт продукции машино- и приборостроения уменьшился на 10,5%, а доля этой продукции — до 12,1% товарного экспорта", – отмечает автор.
Жалило указывает и на усложнение структуры украинского импорта: ввоз в страну минеральных продуктов сократился на 40%, а их доля упала до 20% товарного импорта. Доля импорта продукции приборо- и машиностроения, в то же время, выросла до 29,1%.
"Понятно, что период ускорения инвестиционной динамики будет сопровождаться в Украине дальнейшим ухудшением состояния торгового баланса", – резюмирует автор.
Напомним, по данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января-августа 2016 года, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило 1,465 млрд. долларов.
"По сравнению с январем-августом 2015 года экспорт сократился на 9% (на $ 2,24 млрд), импорт - на 0,9% (на $ 227 млн)", - отмечает Госкомстат.
Больше о тенденциях, перспективах и проблемах экономического роста в Украине читайте в статье Ярослава Жалило "На пороге – олигархический ренессанс?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA