В структуре украинского экспорта растет доля сырьевой и низкотехнологичной продукции – эксперт

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За 9 месяцев текущего года экспорт украинской продукции приборо- и машиностроения уменьшился на 10,5%.

Баланс внешней торговли Украины ухудшился svit24.net

Наблюдаемые в Украине на протяжении последнего времени признаки экономического восстановления сопровождаются ухудшением баланса внешней торговли и негативными изменениями в структуре

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет доктор экономических наук Института экономики и прогнозирования НАН Украины Ярослав Жалило. По его словам, сегодня экспорт не может рассматриваться как двигатель возобновления экономического роста страны.

Так, несмотря на экономическое оживление, баланс внешней торговли Украины ухудшился: за девять месяцев текущего года экспорт упал на 8,7%, а импорт вышел на прошлогодний уровень. В результате, отрицательный показатель чистого экспорта за полгода вырос почти на треть.

"Этот тренд имеет четко обусловленный структурный характер. С одной стороны, в структуре экспорта увеличивается доля сырьевой и низкотехнологичной продукции, которой на мировых рынках присуща слабая или же нисходящая ценовая динамика. В частности, экспорт аграрной и пищевой продукции (группы 1–24 ТН ВЭД) вырос за девять месяцев на 2,1% прежде всего за счет масложировой промышленности, а доля этой продукции увеличилась до 40,2% товарного экспорта. Вместе с тем экспорт продукции машино- и приборостроения уменьшился на 10,5%, а доля этой продукции — до 12,1% товарного экспорта", – отмечает автор.

Жалило указывает и на усложнение структуры украинского импорта: ввоз в страну минеральных продуктов сократился на 40%, а их доля упала до 20% товарного импорта. Доля импорта продукции приборо- и машиностроения, в то же время, выросла до 29,1%.

"Понятно, что период ускорения инвестиционной динамики будет сопровождаться в Украине дальнейшим ухудшением состояния торгового баланса", – резюмирует автор.

Напомним, по данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января-августа 2016 года, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами составило 1,465 млрд. долларов.

"По сравнению с январем-августом 2015 года экспорт сократился на 9% (на $ 2,24 млрд), импорт - на 0,9% (на $ 227 млн)", - отмечает Госкомстат.

Больше о тенденциях, перспективах и проблемах экономического роста в Украине читайте в статье Ярослава Жалило "На пороге – олигархический ренессанс?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".