Снижение уровня коррупции в Украине до аналога Польши позволит увеличить ВВП на четверть – исследование

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Коррупционеры замедляют рост ВВП и отпугивают от Украины иностранных инвесторов.

Эксперты подсчитали, во сколько Украине обходится "содержание"коррупционеров DenisNata / Depositphotos

Сокращениев Украине до аналогичного показателя в Польше позволило бы увеличить годовой номинальный ВВП страны на четверть, а также ускорить темпы роста реального ВВП на душу населения в 1,5 раза.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"По прикидкам, при условии снижения уровня коррупции в Украине до аналога Польши производительность капитала увеличилась бы на 6,4%, а годовой номинальный ВВП благодаря этому вырос бы почти на 21 млрд долл., то есть на четверть" - указывает автор.

Как отмечает Самаева, расчеты показали, что снижение уровня коррупции до польского показателя позволило бы серьезно увеличить в Украине темпы роста реального ВВП на душу населения.

"Снижение уровня коррупции по индексу ВБ на 10% соответствует ускорению роста реального ВВП на душу населения в 7,86%. По последним имеющимся данным (2014), индекс коррупции для Украины составлял 14,9 (из 100), а для Польши — 70,67. То есть снижение уровня коррупции в Украине до польского показателя ускорило бы темпы роста реального ВВП на душу населения в Украине в 1,5 раза. На основании этих результатов эксперты ЦЭС предполагают, что за последние десять лет (2006–2015) экономика Украины могла бы произвести товаров и услуг на 2824 долл. на душу населения більше", – указывает она.

Кроме того, снижение уровня коррупции до указанной величины могло бы увеличить объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 74%, что по данным 2015 года составляет сумму в 2,2 млрд долларов.

"Коррумпированные страны привлекают меньше частных инвестиций из-за высоких рисков и высокой стоимости капитала. Вот почему в структуре иностранного финансирования коррумпированных стран вместо прямых иностранных инвестиций преобладают международные кредиты, на которые мы так уповаем", – заключила автор.

Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Как отметила Юлия Самаева, члены Кабинета министров Украины задекларировали наличными 7 млн долларов, а депутаты Верховной Рады – почти 12 млрд грн, 70% из которых также составляют наличные средства.

По данным исследования Transparency International Украина, в 2015 году, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.

Подробнее о пагубном воздействии коррупции на украинскую экономику читайте в статье Юлии Самаевой "Шоу коррупционного абсурда" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".