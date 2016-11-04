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Подозреваемый в коррупции экс-глава Высшего хозсуда времен Януковича покинул Украину - СМИ

4 ноября в 16:15

ГПУ не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Артур Емельянов Виктор Татьков
Экс-глава Высшего хозсуда покинул Украину
Юрий Луценко / Facebook

Подозреваемый в незаконном распределении дел бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков выехал за границу, сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию источника в Генеральной прокуратуре Украины.

"Адвокат сообщил, что Татьков выехал за границу на лечение", - рассказал источник.

В связи с этим ГПУ не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога 1,5 млн гривен.

Верховная Рада 29 сентября  уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В июле 2016 года ZN.UA писало, что Генпрокуратура планирует повторно обратиться к Лихтенштейну с запросом о предоставлении Украине банковских документов по делу судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. В 2016 году на счетах Емельянова в Лихтенштейне было заморожено 13 млн швейцарских франков, однако затем эти средства были разблокированы.

По материалам: Українські новини
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