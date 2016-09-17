В "Нафтогазе" опасаются отказа Стокгольмского суда по иску к "Газпрому" из-за действий МЭРТ

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Исковые требования НАК к российскому монополисту составляют 12 миллиардов долларов.

Коболев рассказал о рисках, вызванных переподчинением «Укртрансгаза» Министерству экономики yes-ukraine.org

Стокгольмский аритраж может отклонить иск НАКк российскому "Газпрому" по транзиту газа из-за недавнего решения Министерства экономического развития и торговли перебрать на себя функции управления ПАО "Укртрансгаз", считает глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Этот шаг, который был сделан Министерством экономики, полностью противоречит плану по разделению функций НАК и является крупным нарушением этого плана… Самое большое и самое страшное последствие, которое мы можем получить, это отказ Стокгольмского арбитража от рассмотрения по транзитному делу против "Газпрома", заявил Коболев в ходе второго дня 13-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратеги", передает "РБК-Украина".

Руководитель "Нафтогаза" напомнил, что исковые требования НАК к российскому монополисту составляют 12 миллиардов долларов. Кроме того, украинская компания требует введения возможности виртуального реверса и гарантирования объемов транзита газа, а "Газпром", в свою очередь, хочет сохранить статус-кво.

"Если это решение не отменить, то оно открывает "Газпрому" очень простые двери для того, чтобы остановить этот судебный иск. Об этом есть официальное заключение наших юридических советников", – подчеркнул Коболев.

Как сообщалось, "Нафтогаз" по "транзитному" иску требует передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", забрав на себя все функции по управлению "Укртрансгазом" и ГТС.

Подробнее о возможных последствия этого решения, а также о перспективах украинской газотранспортной системы читайте в интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".