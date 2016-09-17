Приход европейцев в украинскую ГТС позволит сохранить 2 млрд долл. доходов для страны - Коболев

Кроме того, по мнению Коболева, приход приход крупной западной компании, которая будет управлять украинской ГТС, кардинально повысит качество ее работы.

Присутствие европейцев уменьшит уровень коррупции в газовой отрасли, считает Коболев utg.ua

Приход европейской компании в управление украинской ГТС, с одной стороны, улучшит эффективность работы оператора, а с другой кардинально уменьшит риск строительства "Северного потока-2" или другого газопровода в обход Украины, что позволит сохранить 2 млрд долл. доходов для Украины.Об этом в интервью ZN.UA заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Приход европейской компании, с одной стороны, улучшит эффективность работы оператора. С другой — я не говорю, что это гарантия, что "Северный поток-2" не будет построен, но это кардинально уменьшит риск обхода Украины. Это позволит сохранить 2 млрд долл. доходов для Украины. Не для "Нафтогаза", так как оператор не будет входить в нашу группу. С учетом этих факторов, считаю, такой партнер нужен. Есть стандартный путь, рассчитанные методики, доказанные практикой и опытом. Во многих бизнесах, особенно инфраструктурных, как правило, уникальных путей не существует. Но чтобы объяснить, почему в Украине делают не так, как успешно сделали до нас в соседних с нами странах, некоторые люди называют это "уникальным украинским путем", - отметил он.По мнению Коболева, приход крупной западной компании, которая будет управлять украинской ГТС, кардинально повысит качество ее работы."Для этого есть объективные причины. Прежде всего, западная компания будет однозначно иметь нулевую толерантность к коррупции", - отметил он."С моей точки зрения, повторюсь, приход западного оператора — это не гарантия успеха, не гарантия того, что все будет идеально, но я считаю, что это: а) повышает кардинально шансы сохранить транзит; б) улучшит качество оператора; в) даст какие-то гарантии всему рынку, что оператор будет относиться ко всем равноудаленно. У нас есть большой опыт работы с европейскими поставщиками газа, с крупными и средними компаниями. Общаясь с ними, глядя, как у них построен процесс, я вижу кардинальную разницу. И эта разница не в пользу украинских компаний", - заявил Коболев.



Напомним, Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", забрав на себя все функции по управлению "Укртрансгазом" и ГТС.

Полное интервью Аллы Еременко с Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".