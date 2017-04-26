Террористы захватили последнюю подконтрольную Украине электроэнергетическую компанию в ОРДЛО

Боевики вынудили работников отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская", которые расположены на подконтрольной Украине территории.

Террористы "ЛНР" захватили подстанцию "Укрэнерго" в ОРЛО telegraf.com.ua

Боевики террористической группировки "ЛНР" 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" НЭК "Укрэнерго" в ОРЛО, сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"24 апреля 2017 года вооруженные лица заняли электрическую подстанцию "Михайловка" на НКТ, где работает персонал, подчиненный НЭК "Укрэнерго", и вынудили работников отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская", которые расположены на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

С середины марта "Укрэнерго" оставалось единственной украинской электроэнергетической компанией, сохранившей контроль над своими объектами в ОРДЛО.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. В РФ заявили о готовности обеспечить электроснабжение ОРЛО в качестве "гуманитарной помощи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 миллиардов гривень.