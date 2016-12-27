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Суд ЕС приостановил решение ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL - гендиректор PGNiG

27 декабря в 15:47

Решение суда принято 23 декабря.

Газопровод
Суд ЕC приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL
Суд ЕC приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на, решение суда принято 23 декабря. Ожидается, что оно будет опубликовано к концу года.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

Как сообщалось ранее, Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.

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Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа. 

 

Подробнее читайте в статье Анны Луты "OПАЛенные "Газпромом"".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Еврокомиссия Газпром PGNiG OPAL
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