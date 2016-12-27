Суд ЕС приостановил решение ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL - гендиректор PGNiG

Решение суда принято 23 декабря.
Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на, решение суда принято 23 декабря. Ожидается, что оно будет опубликовано к концу года.
Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.
Как сообщалось ранее, Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.
Подробнее читайте в статье Анны Луты "OПАЛенные "Газпромом"".Интерфакс