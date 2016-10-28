"Нафтогаз" надеется, что Брюссель не будет принимать "прогазпромовского" решения по газопроводу Opal

Еврокомиссия не должна позволить "Газпрому" злоупотреблять своим доминирующим положением.

Украинская сторона надеется, что Европейская комиссия будет соблюдать требования энергетического законодательства и антимонопольного законодательства ЕС при вынесении решения по режиму использования "Газпромом" мощностей газопровода Opal.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба НАК "Нафтогаза Украины" в четверг.

"Как член Энергетического Сообщества Украина рассчитывает, что решение Еврокомиссии будет в полной мере соответствовать как требованиям, так и принципам ЕС, и будет направлено на достижение его основополагающих целей объединить Европу в стремлении быть энергетически независимой", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее российские и зарубежные СМИ сообщили о том, что в конце октября Еврокомиссия намерена расширить доступ "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, а следовательно, и объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины.

Присоединяясь к Энергообществу, Украина рассчитывала на нерушимость базовых принципов этой организации, отмечают в "Нафтогазе". Если Еврокомиссия утвердит "прогазпромовское" решение, то это "приведет к усилению зависимости европейских стран от российского монополиста и будет способствовать реализации планов "Газпрома" по уничтожению украинской ГТС как конкурента в поставках газа в страны ЕС".

В таком случае Украина потеряет объемы транзита российского газа и, соответственно, транзитную выручку. Объемы потерь "Нафтогаз" оценивает от 10 до 14,5 млрд куб. м транзитного газа в год и от $ 290 млн до $ 425 млн соответственно.

СМИ в частности сообщили, что "Газпром", который уже имеет доступ к 50% мощности газопровода Opal, может получить в свое распоряжение еще 30%-40% трубы через участие в открытом аукционе на их использование. Оставшиеся 10-20% оставят для использования другими поставщиками.

По оценкам "Нафтогаза", если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощностям Opal, транзит сократится на 10-11 млрд куб. м в год, а транзитная выручка Украины – на $ 290-320 млн (по старому тарифу до повышения).

Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей Opal, транзитные потери Украины будут составлять 13,5-14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы сократятся на $ 395-425 млн.

Техническая мощность газопровода Opal в целом составляет 36 млрд куб. м в год. Остальные мощности газопровода не используются российской стороной, а зарезервированы для использования другими операторами.