Социальные стипендии составят от 1 до 2 тысяч гривень

Социальные стипендии будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки.

Студенты-сироты и лишенные родительской опеки буду получать до 2 тыс. грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Размер государственных социальныхвысших учебных заведений составит от 1 тыс. до 2 тыс. грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

В ходе селекторного совещания он сообщил, что социальные стипендии будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки.

Для получения стипендии студенты должны подать заявления в свои вузы, сообщил министр.

"Студентам дано два месяца на обращение с таким заявлением, то есть до конца февраля. Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января", - сказал Рева.

28 декабря Кабинет министров Украины утвердил размер минимальной академической стипендии на уровне 1100 грн, а размер повышенной стипендии – 1 600 грн. Заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец заявил, что основой для формирования рейтинга, согласного которому будут выплачивать стипендию, станет успеваемость студентов.