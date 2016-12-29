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Социальные стипендии составят от 1 до 2 тысяч гривень

29 декабря в 14:03

Социальные стипендии будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки.

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Студенты-сироты и лишенные родительской опеки буду получать до 2 тыс. грн
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Размер государственных социальных стипендий студентам высших учебных заведений составит от 1 тыс. до 2 тыс. грн, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

В ходе селекторного совещания он сообщил, что социальные стипендии будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки.

Для получения стипендии студенты должны подать заявления в свои вузы, сообщил министр.

"Студентам дано два месяца на обращение с таким заявлением, то есть до конца февраля. Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января", - сказал Рева.

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28 декабря Кабинет министров Украины утвердил размер минимальной академической стипендии на уровне 1100 грн, а размер повышенной стипендии – 1 600 грн. Заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец заявил, что основой для формирования рейтинга, согласного которому будут выплачивать стипендию, станет успеваемость студентов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги стипендия студенты министр
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