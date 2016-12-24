В проекте МОН по стипендиальному обеспечению нет формулы распределения средств на выплаты студентам – эксперт

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ученые советы вузов будут определять лимит стипендиатов, исходя из текущих расходов государства на стипендиальное обеспечение.

Со следующего года украинские студенты могут получать стипендии по-новому Корреспондент.net

Подготовленный МОН проект правительственного постановления о порядке назначения и выплаты студенческих стипендий не содержит четких критериев и формулы распределения средств для вузов на стипендиальные выплаты, и фактически привязывает объемы данных выплат к финансовым возможностям государства в тот или иной момент времени.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Андрей Черных. По его словам, на сегодняшний день в законе четко прописано, что академические стипендии получают не менее 2/3 студентов и не более 75% студентов дневной формы обучения, которые учатся на средства государственного бюджета (без учета лиц, получающих социальные стипендии).

Законодательное утверждение предложенного МОН порядка назначения стипендий, как отмечает аналитик, данную норму устраняет, оставляя вопрос распределения стипендиальных средств на совести руководства вузов.

"Проект правительственного решения не предусматривает определения процента студентов-бюджетников, которые будут иметь право на получение академической стипендии, зато в нем есть такие формулировки: "высшие учебные заведения в пределах средств, предусмотренных для выплаты стипендии, назначают академические стипендии студентам" и "с учетом расходов на стипендиальное обеспечение". Таким образом, мы можем обоснованно говорить об отсутствии четких критериев и формулы распределения средств для вузов на выплату стипендий и привязку объема соответствующих выплат к финансовым возможностям государства в тот или иной момент времени", – указывает Черных, добавляя, что это абсолютно неправильный подход,

С точки зрения автора, минимальный и максимальный проценты числа студентов, имеющих право на стипендию, следует закрепить на законодательном уровне.

Черных отмечает, что назначение стипендий, согласно инициативе МОН, будет отталкиваться от студентского рейтинга, который будет составляться вузами.

"Высшее учебное заведение должно учитывать участие студента в научной, научно-технической деятельности (творческой активности для художественных специальностей), общественной жизни и спортивной деятельности. При этом составляющая успешности (экзамены, зачеты) должна быть не менее 90% рейтингового балла, остальные 10% — это научная, спортивная и общественная деятельность", – говорится в статье.

Аналитик указывает, что ученые советы должны будут утверждать лимит стипендиатов, исходя из выделенных средств на стипендиальное обеспечение.

"Одним из наиболее проблемных положений проекта правительственного решения является норма, предусматривающая, что перед началом подведения итогов семестрового контроля ученые советы высших учебных заведений должны утверждать одинаковый для всех курсов и специальностей лимит стипендиатов (процент студентов-бюджетников), которым будут назначать академическую стипендию "с учетом расходов на стипендиальное обеспечение". Таким образом, если, например, сегодня есть средства для 40% студентов-бюджетников, то 40% студентов получат академическую стипендию, а если через несколько месяцев средств будет только для 30%, то получат стипендию только 30% студентов-бюджетников", – резюмирует автор.

Ранее министр образования Лилия Гриневич заявила, что министерство образования изменит критерии для выплаты стипендий студентам ВУЗов.

Так, оценка и средний балл, который человек получат на сессии, будут составлять 90% общего критерия для рейтингования студентов. Еще 10% этих критериев согласует между собой ученый совет и студенческое самоуправление.

"По нашим подсчетам половина студентов, обучающихся на бюджете, получат стипендии. Наименьшая академическая стипендия будет составлять 1 тыс. гривень, максимальная 1,6 тыс., но на факультетах, где трудно учиться, инженерных, технических, естественных и математических специальностях минимальная стипендия составит 1,4 тыс. гривень, максимальная 2 тыс. гривень", - сказала министр.

Подробнее о предлагаемом МОН порядке назначения и выплаты стипендий читайте в статье Андрея Черных "Стипендия пo-новому. Чего ожидать студентам?"